M. P.

Nedelja,
21. 12. 2025,
8.00

Osveženo pred

13 ur, 4 minute

Nedelja, 21. 12. 2025, 8.00

13 ur, 4 minute

Alpsko smučanje, Val d'Isere, superveleslalom (ž)

Samozavestna Ilka Štuhec želi boljše smučanje pokazati še na superveleslalomu

M. P.

Ilka Štuhec Val d'Isere | Ilka Štuhec že od nekdaj v Val d'Iseru izvrstno nastopa. | Foto Guliverimage

Ilka Štuhec že od nekdaj v Val d'Iseru izvrstno nastopa.

Foto: Guliverimage

Ilka Štuhec je v soboto dosegla najboljšo uvrstitev po marcu 2024, na smuku v Val d'Iseru je bila četrta. Zdaj je v tem mondenem francoskem smučarskem središču na sporedu še superveleslalom. Na tekmi, ki se začne ob 11. uri, ima Mariborčanka številko štiri. Zmagovalka prvega superveleslaloma sezone Alice Robinson bo nastopila kot sedma, Lindsey Vonn pa s številko 13.

Ilka Štuhec
Ilka Štuhec se je v prejšnjih dveh sezonah samo dvakrat uvrstila v najboljšo peterico: decembra 2023 je bila peta na smuku v Val d'Iseru in lani marca druga na smuku v Saalbachu. Zdaj je v Val d'Iseru dosegla že šesto uvrstitev med najboljših pet, decembra 2016 je tu dvakrat tudi zmagala. Samo enkrat pa je bila med najboljšimi desetimi v superveleslalomu. Po sobotnem izvrstnem rezultatu je zdaj samozavestnejša in lahko preseneti tudi v tej disciplini, v kateri je bila med najboljšimi desetimi v zadnjih sedmih letih samo enkrat (lani osma v Kvitfjellu). "Rezultat je potrditev dobrega dela, boljšega smučanja in večje samozavesti. Vsekakor sem zelo vesela, da mi je to uspelo. Nadaljujem v tem ritmu," je povedala po sobotnem četrtem mestu.

To je šele drugi superveleslalom te sezone, prvega je pred tednom dni v St. Moritzu dobila Novozelandka Alice Robinson. Drugo mesto je osvojila Francozinja Romane Miradoli, tretje pa Sofia Goggia. Štuhec je odstopila.

Alpsko smučanje, Val d'Isere, superveleslalom (ž), štartna lista:

1. Keely Cashman (ZDA)
2. Christina Ager (Avt)
3. Laura Pirovano (Ita)
4. Ilka Štihec (Slo)
5. Roberta Melesi (Ita)
6. Safia Goggia (Ita)
7. Alice Robinson (NZ)
8. Elena Curtoni (Ita)
9. Ester LEdecka (Češ)
10. Kajsa Vickhoff Lie (Nor)
11. Ariane Rädler (Avt)
12. Cornelia Hütter (Avt)
13. Linsdey Vonn (ZDA)
14. Emma Aicher (Nem)
15. Romane Miradoli (Fra)
Alice Robinson
Alice Robinson superveleslalom alpsko smučanje Ilka Štuhec Ilka Štuhec
