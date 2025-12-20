Ilka Štuhec le štiri stotinke za Lindsey Vonn in stopničkami

Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je v Val d'Iseru na tretjem smuku za ženske v letošnji sezoni svetovnega pokala navdušila. Edina slovenska predstavnica je brez napak opravila s svojo vožnjo in zasedla odlično četrto mesto, za stopničkami in tretjo pozicijo, ki jo je zasedla Američanka Lindsey Vonn, pa je zaostala le štiri stotinke. Zmagala je Avstrijka Cornelia Hütter, drugo mesto je osvojila Nemka Kira Weidle-Winkelmann.

Val d'Isere, smuk, končni vrstni red: 1. Cornelia Hütter (Avt) 1:41,54

2. Kira Weidle-Winkelmann (Nem) +0,26

3. Lindsey Vonn (ZDA) +0,35

4. Ilka Štuhec (Slo) +0,39

5. Laura Pirovano (Ita) +0,41

6. Ester Ledecka (Češ) +0,46

7. Breezy Johnson (ZDA) +0,61

8. Sofia Goggia (Ita) +0,62

9. Nicol Delago (Ita) +1,01

10. Emma Aicher (Nem) +1,23

...

Alpske smučarke so v Val d'Iseru opravile s tretjim smukom sezone. Zmagala je Avstrijka Cornelia Hütter, ki je bila s številko devet najhitrejša. Hütter je bila v tej sezoni do zdaj najvišje šesta na smuku v St. Moritzu, skupno pa je 33-letnica dosegla svojo deseto zmago na tekmah svetovnega pokala. To je bila prva avstrijska ženska smukaška zmaga na tem prizorišču v 49 letih in prva po sloviti Annemarie Moser-Pröll (17. 12. 1978), hkrati pa tudi rekordna 127. zmaga na ženskih smukih za Avstrijo v svetovnem pokalu, Švicarke so zbrale 99 zmag na smukih, Američanke 72.

Za Hütter je 26 stotink zaostala Nemka Kira Weidle-Winkelmann, še devet stotink več pa 41-letna Američanka Lindsey Vonn, ki tudi vodi v smukaškem seštevku svetovnega pokala.

Trenutno vodi Cornelia Hütter. Foto: Reuters

Ilka Štuhec navdušila

Tretji smuk sezone pa je prinesel tudi zadovoljstvo za slovenske navijače. Le štiri stotinke za tretjo stopničko je namreč zaostala Ilka Štuhec, ki je s startno številko dve nastopila brez večjih težav. V prvem, drugem in petem delu je bila celo najhitrejša od vseh. Ob prihodu v cilj je zaostala le za Weidle-Winkelmann, nato pa jo je prehitela le še Vonn. Štajerka je tako po dveh bolj zadržanih nastopih na treningih, kjer je bila 13. in 19., odlično opravila svoje delo in dosegla najboljšo uvrstitev v tej sezoni. Do zdaj je bila namreč 12. in 14. na smukih v St. Moritzu, na superveleslalomu v Švici pa je odstopila. Na tem prizorišču je sicer leta 2016 dosegla dve zmagi, takrat je slavila v smuku in alpski kombinaciji.

Ilka Štuhec je bila v prvem, drugem in petem sektorju proge najhitrejša. Foto: Guliverimage

Za pičle štiri stotinke sekunde je zgrešila prve stopničke po marcu 2024. Pred 638 dnevi je bila druga na finalnem smuku sezone 2023/24 v Saalbachu, smuk v Val d'Iseru je drugič po letu 2020 končala na četrtem mestu, v letih 2021 in 2023 je bila v Val d'Iseru peta. Dvakratna smukaška svetovna prvakinja (2017 in 2019) ima skupaj 22 uvrstitev na stopničke, od tega 11 zmag.

Odlično je bila na poti tudi Italijanka Sofia Goggia, a je v spodnjem delu proge storila napako in na koncu zaostala 62 stotink sekunde, osvojila je osmo mesto.

Po treh smukih je v smukaški razvrstitvi na vrhu Vonn z 240 točkami, druga je danes deseta Nemka Emma Aicher (–69), tretja Hütter (–85). Štuhec je deseta z 90 točkami (–150). V skupnem seštevku vodi Američanka Mikaela Shiffrin (558 točk), ki smukov ne vozi. Štuhec je 29.

V nedeljo bo Val d'Isere gostil še drugi ženski superveleslalom sezone.

Preberite še: