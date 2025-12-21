Lakers nemočni proti eni najslabših ekip, poškodba Luke Dončića

V ligi NBA se je v noči na nedeljo igral mestni derbi v Los Angelesu. To sezono je razlika med ekipama ogromna. Luka Dončić in soigralci so imeli 19 zmag, James Harden in kolegi le šest. A je bila v prvem polčasu slika povsem drugačna: Clippers so jo dobili s 54:39. Luka Dončić je dal samo 12 točk in iz igre metal 4/13. Za drugi polčas se Ljubljančan ni vrnil na parket, zaradi poškodbe mečne mišice leve noge je ostal v slačilnici. In LeBron James sam preobrata ni mogel pripraviti. Za sedmo zmago sezone so Clippers tekmo dobili s 103:88. James je dal 36 točk, Kawhi Leonard pa 32.

Liga NBA, 20. december:

Učinek Luke Dončića proti Clippersom: 12 točk (3/7 za 2, 1/6 za 3, 3/5 prosti meti), 5 skokov, 2 asistenci, 0 ukr. žog, 4 izg. žoge v 20 minutah na parketu.

Los Angeles Lakers, ki so bili pred tekmo četrti na lestvici zahodne konference, niso igrali v polni postavi, saj so manjkali DeAndre Ayton (komolec), Austin Reaves (mečna mišica) in Gabe Vincent (hrbet), v zadnjem hipu pa je odpadel tudi Rui Hachimura (dimlje). Luka Dončić in soigralci so sicer dobro začeli turnejo štirih gostujočih tekem: premagali so Phoenix Suns in Utah Jazz. Mestni derbi so v novi dvorani Intuit Dome v Inglewoodu gostili Los Angeles Clippers. Pred božičem Lakerse čaka še ena gostujoča tekma s Suns.

V prvem polčasu zelo slab met iz igre Lakersov

Ivica Zubac je s poškodbo gležnja odšel v slačilnico. Foto: Reuters Ob Dončiću in LeBronu Jamesu so v prvi postavi Lakersov začeli Jaxson Hayes, Marcus Smart in Jake LaRavia. Tekmo je bolje odprla veteranska ekipa Clippersov, ki je s prvo peterko Kawhi Leonard, John Colins, Ivica Zibac, James Harden in Kriss Dunn povedla z 9:0. Šele deveti met Lakersov je šel skozi mrežico, ko je James s trojko znižal na 3:9. Ob prvi minuti odmora so domači vodili s 14:7. Tudi ta ni pomagal prebuditi Lakersov, v naslednjih dveh minutah se je razlika še povečala (26:9). Dončić je bil še brez točke. Prva dva koša je dosegel šele v zadnji minuti prve četrtine, za znižanje na 15:28. Zubac je medtem s poškodbo gležnja odšepal v slačilnico.

LA Clippers so leteli od prve minute naprej. Foto: Reuters V drugi četrtini so Jezerniki le strnili vrste v obrambi, a kaj ko še naprej niso zadevali odprtih metov. Ljubljančan je šele v 18. minuti zadel svojo prvo trojko (na prvem obračunu s Clippers v tej sezoni jih je pet že v prvi četrtini). Znižal je na 25:39. Lakers so imeli v prvem polčasu le 34-odstoten met iz igre, za tri točke pa samo 11-odstotnega. Zadeli so le dve trojki iz 19 poskusov. Na drugi strani so dali Clippers osem trojk iz 21 metov. In po prvem polčasu je bilo na semaforju 54:39. Leonard je bil pri 15 točkah, Harden jih je dal 10. Pri Lakersih sta bila dvomestna James (16) in Dončić (12).

Dončić se po glavnem odmoru ni vrnil v igro

Luka Dončić, ki je zadel le štiri mete iz igre, se v drugem polčasu ni vrnil v igro. Razlog: poškodba noge. Foto: Guliverimage

LeBron James je bil prvi strelec Lakersov. Foto: Guliverimage Ne le Zubac po glavnem odmoru je v slačilnici ostal tudi Dončić. Ni bilo videti, da bi se mu med igro zgodilo kaj hujšega, a so iz vrst Lakersov sporočili, da je zaradi poškodbe noge tekme zanj konec (mečna mišica leve noge). Jezernikom je tako od članov prve peterke ostal samo še veteran James. Sredi tretje četrtine so Clippers prvič povedli za 20 točk (71:51). Leonard je bil že pri 23 točkah. Lakers so tretjo trojko na tekmi zadeli šele v 27. poskusu! Za znižanje na 56:73 jo je rezervist Jarred Vanderbilt. Tekma je za nekaj minut izgubila pravi tekmovalni naboj. Pred zadnjo četrtino je bilo 80:61.

James Harden je dal 21 točk. Foto: Guliverimage Edino James se ni predal. Ko je devet minut do konca prodrl pod obroč in zadel pod osebno napako, je po uspešno zadetem prostem metu zaostanek prvič po dolgem času padel pod 10 točk (71:80). Bil je že pri 29 točkah. A so domači odgovorili z dvema trojkama (skupaj že 15 trojk), Leonard pa je ukradel žogo Jamesu in iz protinapada zabil. In je bilo spet plus 15 (88:73). In tekma je bila odločena. Za končni izid 103:88 so največ prispevali James (38 točk), Leonard (32), Harden (21) in Collins (17). Lakers so za tri točke metali 16-odstotno (šest trojk), Clippers pa 37-odstotno (16 trojk).

Liga NBA, 20. december:

Lestvici