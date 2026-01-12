V ligi NBA je bilo v noči na ponedeljek pestro. Košarkarji ekipe Sacramento Kings, ki jih v noči na torek čaka obračun z LA Lakersi, so kljub kazni nemškega zvezdnika Dennisa Schröderja s 111:98 ugnali Houston Rocketse. V nedeljski matineji je Orlando ugnal New Orleans, dvoboj je zaznamovala težko pričakovana vrnitev Moritza Wagnerja, Memphis pa je po izjemnem zaključku ugnal Brooklyn. Prvak Oklahoma City je doma s 124:112 ugnal Miami, Milwaukee, ki je v noči na soboto v gosteh spravil v slabo voljo Dončićeve Lakerse, pa je s 104:108 klonil pri Denverju.

Sacramento Kings so prišli do svoje devete zmage v sezoni, potem ko so s 111:98 ugnali Houston Rockets in to kljub temu da je na prvi od treh tekem zaradi kazni po soočenju z Luko Dončićem manjkal Nemec Dennis Schröder. Najboljši strelec Kraljev je bil DeMar DeRozan z 22 točkami, ob tem pa je postal tudi 23. košarkar v ligi NBA, ki je presegel mejo 26.000 doseženih točk. Zach LaVine je dodal 18 točk. Pri Houstonu je prednjačil Amen Thompson z 31 točkami in 13 skoki, Kevin Durant je pristal pri 23 točkah.

Vrnitev Moritza Wagnerja

Orlando je v nedeljski matineji po preobratu premagal New Orleans s 128:118. Paolo Banchero je prispeval 23 točk, 8 skokov in 8 asistenc, Desmond Bane je dodal 27 točk, Anthony Black jih je dosegel 26, prvič po dobrem letu pa se je na parket vrnil nemški center Moritz Wagner. Pred tem je nazadnje zaigral 21. decembra 2024, nato pa zaradi hude poškodbe kolena izpustil ogromno tekem.

Moritz Wagner je zaigral prvič po dobrem letu dni v ligi NBA. Foto: Reuters

Odigral je deset minut in dosegel osem točk ter dva skoka. Njegov brat Franz Wagner je zaradi zdravstvenih težav izpustil dvoboj. Goga Bitadze je prvič začel dvoboj na položaju centra, kjer je nadomeščal poškodovanega Wendella Carterja Jr., in se izkazal s 14 točkami, 13 skoki in tremi ukradenimi žogami.

Orlando se zdaj seli v Evropo, kjer se bo dvakrat pomeril z Memphisom v Berlinu in Londonu. Pri Pelikanih, ki so na zadnjih enajstih tekmah doživeli kar deset porazov, je dal največ točk Zion Williamson (22), Trey Murphy III in Jordan Poole sta jih dodala 21, nekdanji center Cedevite Olimpije Karlo Matković pa 11.

Memphis je v zadnjih treh minutah nadigral Brooklyn z delnim rezultatom 13:0. Foto: Reuters

Memphis je na krilih Cedrica Cowarda (21 točk) premagal Brooklyn s 103:98, Netsi pa so še sedmič zapored izgubili v tej sezoni, ko niso mogli računati na pomoč Michaela Porterja Jr. Grizliji so na dvoboju nadoknadili zaostanek 16 točk, najbolj pa navdušili v zadnjih treh minutah, ko so odpravili tekmece iz New Yorka z delnim rezultatom 13:0 in si zagotovili zmago. Pri Memphisu je manjkal Ja Morant, pri Brooklynu pa je Noah Clowney resda dosegel 17 točk, a za tri točke metal le 4/15.

Zmaga prvakov, Edwards junak Minnesote

MVP minule sezone v košarkarski ligi NBA Shai Gilgeous-Alexander je v noči na ponedeljek branilce naslova iz Oklahoma Cityja popeljal do zmage proti Miamiju s 124:112. Kanadčan je dosegel 29 točk ter dodal osem asistenc in pet skokov za domačo zmago proti floridskemu tekmecu. Zasedba iz Oklahome je s tem izboljšala najboljši izkupiček v ligi, trenutno njeno razmerje zmag in porazov znaša 33-7.

"V obrambi smo igrali zbrano in dobro zaustavili napade Miamija, ob tem pa izpeljali številne protinapade in dosegali lahke točke," je po zmagi med drugim dejal Aaron Wiggins. Jalen Williams je za zmago prispeval 18 točk, Chet Holmgren pa 16 točk in devet skokov. Pri Miamiju je bil najučinkovitejši Andrew Wiggins s 23 točkami.

Minnesota je le dan po porazu v Clevelandu pred domačimi gledalci ugnala San Antonio s 104:103, odločilni koš pa je 16,8 sekunde pred koncem dosegel Anthony Edwards. "Ant-Man" je zbral 23 točk, Donte DiVincenzo jih je dodal 19, rezervist Naz Reid 17 točk in 11 skokov, Francoz Rudy Gobert pa je pod košema pobral 14 žog. Francoz Victor Wembanyama je bil s 29 točkami najboljši strelec ostrog, a visokorasli francoski zvezdnik in De'Aaron Fox sta v zadnjih sekundah zgrešila meta za vodstvo oziroma zmago.

Podaljšek v Torontu

V noči na ponedeljek je bila izjemno napeta tekma v Torontu, kjer je kanadska ekipa po pravi srhljivki ugnala Philadelphio s 116:115, odločilno točko pa je 0,8 sekunde pred koncem prvega podaljška s črte za proste mete dosegel Scottie Barnes. Ta igralec je skupno dosegel 31 točk, pri gostujoči pa je bil najbolj razpoložen Tyrese Maxey z 38 točkami.

Jalen Brunson je za zmago New Yorka proti Portlandu s 123:114 dosegel 26, O.G. Anunoby pa 24 točk. Pri gostih, ki so pred domačo tekmo s kratkohlačniki nanizali pet zmag, je bil najboljši Deni Avdija s 25 točkami.

Jalen Brunson je dosegel 26 točk. Foto: Reuters

Aaron Gordon je za zmago Denverja proti Milwaukeeju s 108:104 dosegel 23 točk, najbolj učinkovit igralec koloradske zasedbe pa je bil Tim Hardaway Jr., ki je po prihodu s klopi za zmago prispeval 26 točk. Pri gostih se je izkazal Grk Giannis Antetokounmpo z 31 točkami, 11 podajami in osmimi skoki.

Liga NBA, 11. januar:

Lestvica