Navijači Dallasa se držijo za glavo. Prišel namesto Luke Dončića, zdaj pa takole?

Košarkarji Dallasa so v noči na petek na gostovanju v Salt Lake Cityju doživeli dvojni poraz. Ostali so brez zmage proti Utahu (114:116), izgubili pa tudi Anthonyja Davisa. Zvezdniški center si je nekaj minut pred koncem tekme poškodoval levo roko in izpustil najpomembnejši del srečanja. Za zdaj se še ne ve, kako huda je poškodba, na družbenih omrežjih pa ne manjka komentarjev razočaranih navijačev, ki kar ne morejo verjeti, kako pogoste so zdravstvene težave v karieri 32-letnega Američana.

Čeprav je Nico Harrison izgubil službo pri Dallasu že pred dvema mesecema, se navijači Dallas Mavericksov še večkrat spomnijo na nekdanjega generalnega direktorja, ki se je pred slabim letom podpisal pod eno najbolj šokantnih odločitev v zgodovini lige NBA. Namesto Luke Dončića je v Teksas pripeljal Anthonyja Davisa, enega najboljših centrov, ki ga odlikujejo vrhunske sposobnosti tako v napadu kot tudi v obrambi.

Skušal nadaljevati tekmo, a so bile bolečine prehude

Ker pa se je Američana držal tudi sloves igralca, ki je zaradi pogostih zdravstvenih težav primoran izpustiti veliko tekem, so se pojavljali dvomi. Na smolo Dallasa je Davis pri novem delodajalcu nadaljeval trend. Odkar nosi dres Mavericksov, zdravje ni njegov zaveznik. Najprej se je poškodoval že na krstni tekmi v dresu Dallasa, v tej sezoni pa je izpustil že 20 tekem, tako da je že pred polovico sezone definitivno izpadel iz boja za individualna priznanja v ligi NBA. Kaj kmalu pa bi se lahko njegovo število izpuščenih dvobojev še povečalo.

Trenutek, ko si je Anthony Davis poškodoval levo roko:

Anthony Davis seemly hurt his left hand on this drive. pic.twitter.com/eWVOz5IKvl — Ron Harrod Jr. (@RonKnowsSports) January 9, 2026

Na zadnji tekmi si je poškodoval levo roko, za zdaj pa se še ne ve, kako dolgo bi bil lahko odsoten z igrišč. Dallas je na gostovanju v Utahu izgubil s 114:116. Znova je izstopal supertalentirani 19-letni Cooper Flagg (26 točk, deset skokov in osem asistenc), Mavericksom pa je bil v veliko pomoč tudi Davis. V dvorani Delta Center je v 35 minutah prispeval 21 točk (met iz igre 10/20), 11 skokov in štiri asistence, nato pa si pri vodstvu Dallasa s 107:105, do konca so bile le še tri minute, poškodoval levo roko. Skušal je nadaljevati s srečanjem, a so bile bolečine prehude. Vidno nejevoljen je tako dve minuti pred tekmo zapustil parket in se odpravil v slačilnico.

A better angle of the Anthony Davis injury.



He has to stop before making it back to the locker room. https://t.co/RdIr5vODjw pic.twitter.com/sLy9nrd9aK — Ron Harrod Jr. (@RonKnowsSports) January 9, 2026

Dallas ga je v zaključku srečanja zelo pogrešal. Utah je prišel do pomembne zmage, Mavericksi pa so zapravili možnost, da bi z novo zmago ujeli priključek z ekipami, ki se potegujejo za končnico. Za zdaj so pri 14 zmagah in 24 porazih, kar zadošča za zgolj 11. mesto.

Ker se Kyrie Irving še nekaj časa ne bo vrnil, po najbolj optimističnih napovedih vsaj do premora ob All-Star tekmi, po drugih neuradnih informacijah pa morda v tej sezoni sploh ne bo zaigral, Dallasu grozi, da se sploh ne bo uvrstil v končnico.

Zaskrbljujoče številke za Davisa, Dallas in snubce

Odkar je namesto Luke Dončića prišel v Dallas Anthony Davis, visoki Američan sploh še ni odigral šestih zaporednih tekem. Vselej je prišlo nekaj vmes, tako da je moral kakšno srečanje izpustiti. Navijači se držijo za glavo, saj si je izkušeni zvezdnik proti Utahu poškodoval še levo roko. Če slovenski virtuoz bolj ali manj redno nastopa za Lakerse in je po šokantni menjavi odigral že 2.006 minut, pa je Davis v dresu Mavericksov zbral le 891 minut. Ta številka skrbi navijače Dallasa, hkrati pa tudi vse snubce, ki se zanimajo za možnost, da bi Davisa pripeljali v svoje vrste.

Anthony Davis je v tej sezoni izpustil že 20 tekem Dallasa. Foto: Reuters

Za desetkratnega udeleženca All-Star spektakla naj bi se zanimali pri Atlanti, Torontu in Milwaukeeju, kjer pa jim zagotovo ni všeč, da je ameriški center znova na seznamu poškodovanih igralcev. V poplavi različnih informacij, ki prihajajo iz ZDA, ni izključena tudi možnost, da bi Davis vendarle ostal v Dallasu, saj želi vodstvo franšize preizkusiti, kakšni bi bili igra in moč zasedbe, če bi končno zaigrali skupaj Flagg, Davis in Irving.

Anthony Davis in Kyrie Irving predstavlja veliki zvezdniški dvojec Dallasa, ki pa nima sreče z zdravjem. Foto: Reuters

Kaj pa je o poškodbi Davisa povedal Jason Kidd? ''To je za nas nekaj normalnega, nič težjega. Imamo veliko težav s poškodbami in boleznimi. Ko izgubimo enega, ga zamenja naslednji,'' je dal trener Dallasa vedeti, da se v tej sezoni že vseskozi spopada s težavami zaradi izostanka poškodovanih igralcev.

Dallas bo naslednjič v ligi NBA na delu v noči na nedeljo, ko bo gostoval v Chicagu.