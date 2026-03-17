Nasmeh na obrazu Luke Dončića in zlata vredna zmaga Lakersov

Košarkarji Los Angeles Lakers na čelu z Luko Dončićem so v ligi NBA prišli še do šeste zaporedne zmage. Jezerniki so na gostovanju pri neposrednih tekmecih na zahodu, Houston Rockets, prišli še do kako pomembne zmage s 100:92. Luka Dončić je bil s 36 točkami in šestimi skoki najboljši strelec tekme. Slovenski as je pred srečanjem s Houstonom dobil priznanje za igralca tedna v zahodni konferenci.

Houston Rockets : Los Angeles Lakers 92:100 Strelci: Smith Jr. 22 (8 sk.), Thompson 19 (12 sk.), Durant 18; Dončić 36, James 18, Reaves 15, Smart 11

Učinek Luke Dončića: 36 točk (10/15 za 2, 4/12 za 3, 4/5 prosti meti), 6 skokov, 4 asistence, 2 ukr. žogi, 4 izg. žoge v 40:10

"Luka počne to, kar počne in je pri tem odličen. Ob njegovi igri ostajamo mirni, vemo, da nas bo vodil, mi pa mu sledimo. V obrambi smo ostali skupaj, zaupali smo si ter pomagali eden drugemu. Vedeli smo, da moramo žogo spraviti iz rok Duranta," je po izredno pomembni zmagi nad Houstonom razlagal Marcus Smart, ki je bil vodilna sila Lakersov pri eni izmed boljših obrambnih predstav Lakersov v tej sezoni. Houston je v zadnji četrtini v domačem Toyota Centru dosegel le 12 točk, skupaj so Rockets izgubili kar 22 žog, prvi zvezdnik, Kevin Durant, pa je v drugem polčasu dosegel le dve od skupno 18 točk.

Lakersi so s svojo 43. zmago na svoji 68. tekmi sezone ostali na visokem tretjem mestu zahoda, četrti Houston je zdaj pri izkupičku 41-26, peti Denver pa pri 41-27, prav tako kot šesta Minnesota, zato je vsaka zmaga Jezernikov še kako pomembna. Luka Dončić je bil na koncu s 36 točkami znova najboljši strelec tekme, iz igre je metal 14/27, izgubil je štiri žoge, imel šest skokov in svoji ekipi pomagal tudi pri obrambnih nalogah, kar se je na koncu celotni zasedbi JJ Redicka še kako obrestovalo. Gostov ni kaznoval niti slabši skok (41:55), niti dejstvo, da so skupaj zadeli le 44 odstotkov metov iz igre.

"Lahko bi igral veliko bolje, a na koncu je pomembno le to, da smo zmagali, v tem ritmu moramo nadaljevati. Zadnjih nekaj tekem je bilo zelo fizičnih in na nivoju končnice. Sploh v zadnji četrtini je žoga dobro krožila, opravili smo odlično delo predvsem v obrambi," je po zmagi dejal Dončić.

Sengun ostal zunaj pogona

Rockets so že pred časom za celotno sezono ostali brez Freda VanVleeta (kolenske vezi) in Stevena Adamsa (gleženj), zaradi težav s hrbtom pa je zunaj pogona ostal tudi turški zvezdnik Alperen Sengun (20,2 točke in 8,9 skoka na tekmo). Pri Lakersih manjka Maxi Kleber. Za Lakerse so srečanje poleg Dončića v prvi peterki odprli Austin Reaves, Smart, LeBron James in Deandre Ayton. Prav Dončić je dosegel prvi točki za Lakerse, po dobrih treh minutah igre pa je dosegel tudi svojo prvo trojko na srečanju za 7:9.

Slovenski as je odlično odprl srečanje, zadel je prvih šest od svojih osmih poskusov iz igre, in se po dobrih sedmih minutah igre podpisal že pod 14 točk. Slabi dve minuti pred koncem prve četrtine je Smart s strani zadel trojko za vodstvo s 27:21, kar je bila tudi najvišja prednost katere koli izmed ekip v prvem, izjemno izenačenem, delu tekme, to je izenačil še Dončić v naslednjem napadu. Ob odličnem zaključku Houstona so Lakersi prvih dvanajst minut dobili z 29:28. Od tega se je pod kar 16 točk podpisal Dončić (7/10 met iz igre), za Houston jih je Durant prispeval osem.

Houston na odmor s prednostjo

Izredno izenačena je bila tudi druga četrtina, na začetku katere je nekaj minut odmora po odlični prvi četrtini dobil Dončić. Smart je dve minuti in pol pred koncem druge četrtine z edino trojko Lakersov v drugih dvanajstih minutah tekme izid še poravnal na 49:49, zaključek pa je pripadel domačim, ki so prvi polčas dobili s 57:51. Dončić je v prvih dveh četrtinah dosegel 23 točk in bil edini dvomesten član Lakersov, Durant je na drugi strani prispeval 16 točk.

Kevin Durant je tekmo končal pri 18 točkah, v drugem polčasu je dosegel le dve.

Začetek tretje četrtine je minil povsem v znamenju Houstona, ki je po dobrih dveh minutah in pol igre po košu Amena Thompsona prvič na tekmi povedel z dvomestno razliko (65:55), a so Lakersi tudi s pomočjo Dončića odgovorili, štiri minute pred koncem tretje četrtine pa je Rui Hachimura s košem izenačil na 72:72. Po step back trojki Dončića so Lakersi dve minuti kasneje že vodili z 80:74, v zadnjo četrtino pa so odnesli prednost s 83:80.

Tako kot celotna tekma je tudi zadnja četrtina postregla z izenačenim bojem, v katerem si nobeni izmed ekip ni uspelo priigrati višje prednosti, velik vpliv sta imeli tudi obrambi na obeh straneh igrišča, hkrati pa sta ekipi grešili kot po tekočem traku, Houston je izrazito prednjačil tudi pri skoku, a na srečo Lakersov tega ni znal preobrniti v prednost.

Lakersi tekmo končali z delnim izidom 15:4

V izredno izenačeni končnici je Smart točno dve minuti pred koncem iz kota zadel trojko za vodstvo Lakersov s 94:90, po izredno pomembni obrambi pa je nato žogo skozi obroč zabil še Ayton in Lakerse popeljal do prednosti s šestimi točkami naskoka. Isti košarkar je nato 43 sekund pred koncem po izjemni asistenci Dončića zabil zadnji žebelj v krsto Houstona. Rockets so se po minuti odmora še skušali vrniti, a je takoj zatem žogo ukradel Reaves, ki je podal Jamesu za zabijanje in veselje Lakersov, ki so na koncu slavili s 100:92, potem ko so tekmo zaključili z delnim izidom 15:4.

Poleg Dončića so bili pri Lakersih dvomestni še trije košarkarji. James je dosegel 18 točk, petnajst jih je dodal Reaves, ki pa je za tri metal 0/8. Smart je dodal enajst točk. Pri domačih je vloga najboljšega strelca ob suši Duranta v drugem delu na koncu pripadla Jabariju Smithu Jr., ki je dosegel 22 točk in osem skokov, 19 točk je 12 skokom dodal Thompson, Durant pa je tekmo končal pri 18 točkah, izgubil je kar sedem žog.

Ekipi v noči na četrtek (2.30) čaka še drugo zaporedno medsebojno srečanje v Houstonu.

Lakersom so ob izjemno izenačeni konkurenci na zahodu na "pomoč" priskočili Boston Celtics, ki so na domačem terenu s 120:112 premagali Phoenix Suns. Ti so izgubili drugič zapored, pred tem so vknjižili štiri zaporedne zmage. Phoenix je dobre tri minute pred koncem še vodili s 111:108, a je Bostonu v zadnjih minutah uspelo doseči skupni delni izid 14:2. Jaylen Brown je za Boston dosegel 41 točk, povratnik Jayson Tatum in Derrick White sta dodala po 21 točk, Phoenixu na drugi strani ni pomagalo niti 40 točk Devina Bookerja.

Še svoj 46. poraz na svoji 69. tekmi sezone so zabeležili Dallas Mavericks, ki so s 111:129 klonili na gostovanju pri New Orleans Pelicans. Za zmago slednjih je Zion Williamson dosegel 27 točk, pri Dallasu pa je bil najboljši strelec Naji Marshall z 32 točkami, osmimi skoki in sedmimi asistencami.

San Antonio Spurs pa ostajajo trdno zacementirani na drugem mestu zahoda, potem ko so s 119:115 premagali Los Angeles Clippers in s tem prišli do svoje 50. zmage v sezoni. Spursi so slavili predvsem po zaslugi druge četrtine, ki so jo dobili s 37:15. Stephon Castle je ob zmagi dosegel 23 točk, sedem skokov in osem asistenc, dve točki manj je ob 13 skokih prispeval Victor Wembanyama. Darius Garland je za Clipperse vknjižil 25 točk in deset asistenc.

Atlanta Hawks so s 124:112 premagali Orlando Magic. Nickeil Alexander-Walker je ob zmagi dosegel 41 točk, Jalen Johsnon se je izkazal s trojnim dvojčkom - 24 točk, 15 skokov, 13 asistenc.

Dončić igralec tedna na zahodu Luka Dončić je tretjič v tej sezoni postal igralec tedna na zahodu. Slovenski as je v preteklem tednu v povprečju dosegal kar 37,3 točke, 10,7 skoka in 11 skokov na tekmo, prvič v karieri je na eni tekmi Lakersov presegel mejo 50 doseženih točk. Na vzhodu je to priznanje pripadlo članu Miamija, Bamu Adebayu, ki je v prejšnjem tednu proti Washingtonu dosegel 83 točk. NBA Players of the Week for Week 21.



