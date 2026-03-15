Luka Dončić je v derbiju zahodne konference poskrbel za trenutek večera. Ob podvajanju je 0,5 sekunde pred koncem podaljška zadel težak met za zmago Los Angeles Lakers nad Denver Nuggets s 127:125, po tekmi pa je njegov večer z besedami, ki so hitro odjeknile, dodatno zaokrožil še LeBron James.

Po tekmi je bil v središču pozornosti tudi LeBron James, ki je Luki Dončiću namenil velik poklon. "To je bil met velikega igralca, "jeb…" generacijskega igralca." Dodal je še: "Želeli smo zadnji met. Želeli smo dati žogo v roke Dončiću. To bo šele prvi od mnogih takšnih zmagovitih metov zanj v dresu Lakersov."

Dončić odločil derbi v podaljšku

Takšna javna podpora največjega zvezdnika moštva pove veliko in daje Dončiću dodatno samozavest za tovrstne trenutke, ki bodo v nadaljevanju sezone zagotovo še prišli na vrsto.

Los Angeles Lakers so v derbiju zahodne konference po podaljšku premagali Denver Nuggets s 127:125 in prišli do pomembne zmage v boju za boljše izhodišče pred vstopom v končnico, ki se bo začela čez mesec. Odločilni trenutek je pripadel Luki Dončiću, ki je ob podvajanju našel prostor za težak met in 0,5 sekunde pred koncem zadel zmagoviti koš. Lakersi so s tem prišli do pete zaporedne zmage in dobili serijo proti Denverju v sezoni, kar je dober obet za končnico – LA Lakers so po zmagi na tretjem mestu zahodne konference.

Met ni stekel, a je zadel takrat, ko je najbolj štelo

Dončić je tekmo končal s trojnim dvojčkom: dosegel je 30 točk, 13 asistenc in 11 skokov. Sicer z metom ni mogel biti zadovoljen, saj je iz igre meta 10/26 – od tega trojke 4/14 -, a je zadel tisti najbolj pomemben koš tekme. Največ točk za Lakers je prispeval Austin Reaves, ki jih je tekmo končal pri 32 točkah, pomemben delež pa je dodal tudi Marcus Smart z 21 točkami, LeBron jih je prispeval 17 točk, v podaljšku pa ključne center Deandre Ayton - zadel je štiri od skupno svojih devetih.

Lakers poslali močno sporočilo pred končnico

Trener JJ Redick je po tekmi poudaril, da so Lakersi obračun vzeli kot tisto pravo v končnici. Obramba je bila na ravni, ki jo kažejo v zadnjem obdobju. Jamal Murrayja so denimo zaustavili pri vsega 5 točkah – njegovo povprečje znaša 25,7 točke. Nikola Jokić je tekmo zaključil pri novem trojnem dvojčku – 24 točk, 16 skokov in 14 asistenc -, medtem ko je bil s 27 točkami najboljši strelec poraženega moštva Aaron Gordon.

Izkazal se je tudi nekdanji moštveni kolega Luke Dončića pri Dallas Mavericks Tim Hardaway jr., ki je svoj večer zaokrožil pri 20 točkah, zadel pa je tudi trojko 30 sekund pred koncem rednega dela, ko so gostje povedli s 115:113.

Podaljšek je izsilil Reaves s pretkano potezo, potem ko je namerno zgrešil prosti met, pobral sam odbito žogo in z zadetim metom prinesel ekstazo navdušenja med navijači.