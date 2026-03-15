Dončić proti Jokiću - trojni dvojček in koš za zmago v zadnji sekundi podaljška

Luka Dončič in Los Angeles Lakers so dosegli eno najslajših zmag sezone. Po podaljšku so s 127:125 premagali Denver Nuggetse. Ljubljančan je dosegel trojnega dvojčka: 30 točk, 13 asistenc in 11 skokov. Jezerniki imajo tako z 42 zmagami (25 porazov) zdaj eno več od Houstona, Minnesote in Denverja, kar jih uvršča na tretje mesto zahodne konference.

Učinek Luke Dončića: 30 točk (met za tri 4/14, met za dve 6/12, prosti meti 6/9), 11 sk., 13 as., 1 ukr. žoga, 3 blok., 6 izg. žog v 43 minutah

Luka Dončić je za peto zaporedno zmago zadel odločilni koš v podaljšku. Foto: Reuters

Veselje soigralcev od Lukovem košu za zmago. Foto: Reuters Los Angeles Lakers so pred glavnim odmorov vodili že za 17 točk (49:32), a so se Denver Nuggets v tretji četrtini vrnili v igro za 42. zmago sezone (87:87). Prvi junak zmage ekipe iz Kalifornije je bil Austin Reaves. Ob koncu rednega dela tekme je zadel prosti met, drugega pa namerno zgrešil, saj so za podaljšek potrebovali še dve točki. Sam je ujel odbito žogo in zadel za izenačenje na 118:118. Reaves je bil z 32 točkami najboljši strelec tekme. Podaljšek so zatem Lakers dobili z 9:7. Ob izidu 125:125 je imel sekundo do konca met za zmago drugi junak Lakersov ta večer Luka Dončić. In je zadel prek Spencerja Jonesa! Tako je za peto zaporedno zmago dosegel trojnega dvojčka: 30 točk, 13 asistenc in 11 skokov. Ljubljančan je imel še tri blokade, eno ukradeno žogo in šest izgubljenih.

Poglejte, kako je Reaves zadel za podaljšek, Dončić pa za zmago:

Austin Reaves je zadel za podaljšek. Foto: Reuters "Prepričan sem bil, da lahko zadenem," je v prvi izjavi na parketu dejal Dončić, ki je ob izvrstnem vzdušju v Los Angelesu igral še bolj zavzeto. "Navijači so bili res izjemni. Takega vzdušja še ni bilo, odkar sem prišel v Los Angeles. Smart je blestel v obrambi, Reaves nas je rešil za podaljšek, LeBron se je metal po parketu pri 41 letih. To je velika zmaga, saj se z Denverjem borimo za tretje mesto v zahodni konferenci."

Veteran LeBron James je za Lakerse dal 17 točk, z 21 se je dokazal Marcus Smart, ki je bil sprva vprašljiv za nastop na tekmi. Enako je veljalo za centra Jaxsona Hayesa, a je tudi on igral (pet točk). Deandre Ayton, prvi center ekipe, je prispeval devet točk in devet skokov. Za kako pomembno tekmo je šlo priča podatek, da sta oba trenerja igral samo z deveterico košarkarjev, ki jim najbolj zaupata. Pri Lakersih je klop dala samo 18 točk. Pri Nuggetsih več, 39 točk, od tega Tim Hardaway mlajši 20. Aaron Gordon je bil s 27 točkami prvi strelec Denverja, Nikola Jokić je dal 24 točk in trojni dvojek dopolnil s 16 skoki in 14 asistencami. Vsega pet točk je dal Jamal Murray, ki bi moral biti poleg srbskega zvezdnika glavni adut ekipe iz Kolorada. Sicer je tekmo odprl s trojko, nato pa ni več zadel! Njegov met iz igre je bil tako 1/14.

Liga NBA, 14. marec:

Lestvici

