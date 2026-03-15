Nedelja, 15. 3. 2026, 17.31

Liga NBA, 15. marec

V Oklahomi ponovitev lanskega finala zahoda, težko delo za Dallas

Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder | Anthony Edwards in Shai Gilgeous-Alexander se bosta soočila v Oklahomi. | Foto Guliverimage

V ponovitvi lanskega finala zahodne konference lige NBA se bosta že nocoj ob 18. uri v Oklahomi spopadla branilec naslova in ekipa Minnesote. To bo že tretji spopad moštev Thunder in Timberwolves v tej sezoni, zanimivo pa je, da so obe srečanji do zdaj dobili Anthony Edwards in soigralci, decembra lani s 112:107 in konec januarja letos s 123:111. Obe tekmi sta bili odigrani v Minneapolisu, zdaj pa imajo najboljša ekipa lige priložnost, da tekmecem vrne na domačem terenu.

Težko delo čaka nekdanje moštvo Luke Dončića Dallas Mavericks. To se bo še drugič zapored pomerilo s Cleveland Cavaliersi, ki so Teksašane v Dallasu v soboto premagali kar s 138:105. Na domačem parketu bodo Cavaliers bržčas še bolj motivirani.

Milwaukee Bucks pričakujejo podprvake iz Indiane, Toronto Raptors pa najboljšo ekipo vzhodne konference Detroit Pistons. V Filadelfiji bodo 76ers gostili Portland, New York Knicks se bodo v kultni dvorani Madison Square Garden spopadli z Golden State Warriors, Sacramento Kings pa pričakujejo Utah Jazz.

Luko Dončića in njegove LA Lakers, ki so v nedeljo zjutraj na spektaklu v dvorani Crypto.com po podaljšku premagali Denver Nuggets (127:125) naslednja tekma čaka v noči na torek, ko bodo ob 2.30 gostovali pri močnih Houston Rockets. Ti so na lestvici zahodne konference tik za Jezerniki.  

Liga NBA, 15. marec

Lestvici

