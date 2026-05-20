Teja Belak in Lucija Hribar ste vračata na mesto zmagoslavja

Gimnastična zveza Slovenije bo prihodnji konec tedna priredila 20. svetovni pokal v športni gimnastiki. Lani so bile v koprski Bonifiki tribune polne tudi po zaslugi domačih uspehov - Teja Belak in Lucija Hribar sta slavili zmagi. Isti vikend pa reprezentanco v ritmični gimnastiki, katere prvo ime bo Dora Valant, čaka evropsko prvenstvo v Varni.

V Koper prihaja več kot 130 telovadcev iz 31 držav

Lanska tekma svetovnega izziva v Kopru je bila zadnja velika preizkušnja pred evropskim prvenstvom, zato je bila zasedba na svetovnem pokalu izjemna. Letos je koledar mednarodne zveze evropsko prvenstvo zamaknil v avgust, kljub temu pa bo v Slovenijo pripotovalo več kot 130 tekmovalcev iz 31 držav, je povedal predsednik GZS Miha Mermal.

"Veseli nas, da bomo lahko že 20. v Sloveniji pozdravili svetovno smetano telovadcev. Po izboru športnikov in trenerjev koprski svetovni izziv spada med najboljših pet tekem v Evropi ter 'top 10' na svetu, kar je za nas izjemnega pomena," je uvodoma na predstavitvi v Ljubljani povedal Mermal.

Slovenija na domači tekmi v najmočnejši zasedbi

Slovenija se bo na domači tekmi predstavila v najmočnejši izvedbi. V ženski konkurenci bodo nastopile Teja Belak in Tjaša Kysselef na preskoku, Lucija Hribar na bradlji, gredi in parterju ter Vita Prijanovič na istih treh orodjih. Na gredi bo izven konkurence tekmovala tudi Zala Trtnik.

Teja Belak se vrača na kraj lanskega uspeha

Belak se vrača na prizorišče, kjer je lani poslušala Zdravljico. Letos je odlično nastopala v svetovnem pokalu in slavila skupno zmago sezone, pred domačimi navijači pa si želi predvsem uživati in ponoviti lanski uspeh.

"Koper je seveda eno mojih najljubših tekmovanj, saj pride veliko naših navijačev, predvsem pa je lepo videti, ko me pride podpret tudi moja družina. Želim si pokazati to, kar sem na tekmovanjih kazala skozi celo sezono. Ob dobri izvedbi skokov seveda merim na kolajno," je dejala najboljša slovenska telovadka.

Lucija Hribar Foto: Guliverimage

Lucija Hribar cilja na finale in oder za zmagovalke

Uspeha pred domačimi navijači se nadeja tudi Lucija Hribar, ki bo tekmovala na treh orodjih. "Želim si tekmovati brez napak in se uvrstiti v vsaj dva finala. Na bradlji pa merim na zmagovalni oder," si želi 24-letna telovadka.

Pri moških na čelu slovenske zasedbe Gregor Rakovič

V Kopru bo nastopilo šest telovadcev na čelu z Gregorjem Rakovičem na konju. Nekaj težav s poškodbo ima sicer eden lanskih junakov Kopra Anže Hribar, tako da se bosta s trenerjem Francijem Rojcem o njegovem nastopu na parterju odločila tik pred zdajci.

Poleg omenjenih se bodo predstavili še Luka Bojanc na krogih, Beno Kunst na preskoku, Kevin Buckley na konju, bradlji in drogu ter Toni Kastelic na drogu.

Rakovič kljub napornemu obdobju lovi finale

"Ta del sezone je precej naporen in nisem še tam, kjer bi želel biti. Tudi zato, ker formo tempiramo za drugi del sezone z evropskim in svetovnim prvenstvom, ta čas pišem diplomo na strojni fakulteti, čaka me tudi obvezna praksa. Oboje je nekoliko poseglo v prvotni načrt priprav," je uvodoma pojasnil 21-letni Rakovič, ki je, kot pravi, vseeno ohranil dovolj dobro formo, da bo v Kopru lahko lovil finale.

Gregor Rakovič Foto: Guliverimage

Ritmičarke pred evropskim prvenstvom oslabljene

Prav tako prihodnji konec tedna pa ritmičarke v Bolgariji čaka prvenstvo stare celine. Slovenija je tik pred zdajci ostala brez prve tekmovalke Alje Ponikvar, ki si je poškodovala hrbet in bo v Varno na žalost slovenske ekipe odpotovala le kot gledalka.

Prvo ime bo komaj 16-letna Dora Valant, Slovenija bo imela na EP tudi mladinsko ekipo ter člansko skupinsko sestavo.

Valant prvič na velikem tekmovanju v mnogoboju

"Pred nami je eno najpomembnejših tekmovanj v sezoni, žal pa naša ekipa ne bo popolna, saj smo tik pred zdajci ostali brez najboljše tekmovalke Ponikvar, Valant pa bo prvič na tako velikem tekmovanju nastopala v mnogoboju. Za njo je glavni cilj izvedba brez tehničnih napak," je pojasnila predsednica strokovnega odbora Lena Jakubovska.