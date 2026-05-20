Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
20. 5. 2026,
15.51

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
policija Kobarid Soča avtobus

Sreda, 20. 5. 2026, 15.51

4 minute

Na kobariškem zdrsnil avtobus in se nagnil nad brežino proti strugi reke Soče #foto

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Kobarid nesreča avtobus | 37-letni voznik avtobusa je vozil po lokalni cesti iz Kobarida proti naselju Kamno. | Foto Gasilska enota Kobarid

37-letni voznik avtobusa je vozil po lokalni cesti iz Kobarida proti naselju Kamno.

Foto: Gasilska enota Kobarid

Na lokalni cesti med naseljema Ladra in Kamno v občini Kobarid je v torek pozno popoldne s ceste zdrsnil avtobus in se nagnil nad brežino proti strugi reke Soče. V času prometne nesreče je bilo na avtobusu pet potnikov, nihče od udeleženih pa ni bil poškodovan, so sporočili z novogoriške policijske uprave.

Kot so pojasnili, so tolminski policisti ugotovili, da je 37-letni voznik avtobusa vozil po lokalni cesti iz Kobarida proti naselju Kamno. Med vožnjo na omenjeni relaciji je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala voznica osebnega avtomobila. Vozili sta se pred srečanjem najprej ustavili, nato pa je voznik avtobusa ponovno speljal proti naselju Kamno.

Na avtobusu je bilo pet potnikov, nihče ni bil poškodovan 

Ker pri tem na smernem vozišču, kjer prometni pasovi niso označeni, ni vozil na zadostni razdalji od desnega roba vozišča, je z desnimi kolesi zapeljal na travnato bankino ob vozišču, ki se spušča proti reki Soči. Avtobus je zdrsnil, nasedel na podvozje in se v celoti nagnil nad brežino proti strugi reke Soče. V času prometne nesreče je bilo na avtobusu pet potnikov, nihče od udeleženih pa ni bil poškodovan.

Na kraj dogodka so ob policistih prišli tudi kobariški gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in avtobus zvlekli nazaj na cestišče. Policisti zdaj okoliščine prometne nesreče in ugotavljajo, ali je voznik avtobusa morda storil kaznivo dejanje ogrožanja posebnih vrst javnega prometa.

nesreča, štajerka, promet, zastoj
Novice Nesreča na štajerki povzročila večkilometrski zastoj
Motoristična sezona, motorist, reševalci motoristi
Novice "Ker vsaka minuta šteje, se je motorist vedno izkazal za najboljšo rešitev" #video
policija Kobarid Soča avtobus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.