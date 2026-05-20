Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
20. 5. 2026,
15.40

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
UEFA kazen snemanje

Sreda, 20. 5. 2026, 15.40

16 minut

Dosmrtna prepoved: Uefa kaznovala češkega trenerja za snemanje igralk v slačilnici

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Petr Vlachovsky | Nekdanji trener čeških nogometašic Petr Vlachovski je dobil dosmrtno prepoved treniranja zaradi kršitve disciplinskih predpisov organizacije. | Foto Reuters

Nekdanji trener čeških nogometašic Petr Vlachovski je dobil dosmrtno prepoved treniranja zaradi kršitve disciplinskih predpisov organizacije.

Foto: Reuters

Evropska nogometna zveza Uefa je nekdanjemu trenerju čeških nogometašic v ekipi Slovacko Petru Vlachovskemu naložila dosmrtno prepoved treniranja zaradi kršitve disciplinskih predpisov organizacije. Vlachovsky je namreč zaupanje igralk zlorabil tako, da jih je naskrivaj snemal v slačilnici, je poročala britanska javna radiotelevizija BBC.

Dvainštiridesetletni Petr Vlachovsky, ki je na skrivaj snemal nogometašice v garderobah in tuših, je bil tudi član trenerskega štaba češke ženske reprezentance do 19 let, kar je sprožilo dodatne pomisleke o zaščiti igralk in nadzoru nad ženskim nogometom. V preteklosti so ga izbrali za najboljšega trenerja nogometašic v državi.

Uefa mu je izrekla dosmrtno prepoved

Nadzorni, etični in disciplinski organ krovne evropske zveze je odločitev sprejel po preiskavi inšpektorja za etiko in disciplino o obtožbah proti nekdanjemu trenerju ženske ekipe Slovacko.

Češki mediji so poročali, da je bil Vlachovsky maja 2025 obsojen zaradi snemanja igralk v garderobi kluba. Ena od igralk je bila stara 17 let. Prejel je pogojno zaporno kazen in petletno prepoved treniranja na Češkem, potem ko je bil spoznan za krivega snemanja 14 igralk v obdobju štirih let.

Zahteva za odvzem trenerske licence

Vlachovsky je kršil več členov Uefinega disciplinskega pravilnika, ki urejajo žaljivo ali nespodobno vedenje in zmanjševanje ugleda nogometa, kar je bila podlaga za izrek dosmrtne prepovedi opravljanja kakršnih koli dejavnosti, povezanih z nogometom. Uefa je od češke nogometne zveze zahtevala, da Vlachovskemu odvzame trenersko licenco.

FIFPro pozdravil kazen

Mednarodno združenje profesionalnih nogometašev FIFPro je pozdravilo objavo kazni češkemu trenerju. Evropska zveza je od Mednarodne nogometne zveze Fifa zahtevala tudi, da Vlachovskemu prepove sodelovanje na vseh ravneh svetovnega nogometa.

Posnetke našli na spletu

Vlachovskega, ki je skoraj 15 let treniral dekleta in ženske v prvoligaški ekipi Slovacko, so aretirali septembra 2023, potem ko je policija na spletu odkrila na skrivaj posnete posnetke. Pri 42-letniku so našli tudi gradivo o spolni zlorabi otrok.

Pri sindikatu FIFPro so opozorili, da so igralke ekipe Slovacko šele po aretaciji izvedele, da so bile na skrivaj posnete. Igralke je snemal s kamero, ki jo je skril v nahrbtnik, tega pa je odložil v slačilnici.

Žrtve zahtevajo dodatne ukrepe

V začetku letošnjega leta se je skupina žrtev oglasila in zahtevala nadaljnje ukrepe, igralke pa so češki medijski publikaciji Seznam Zpravy povedale, da so se po razkritjih bale spati in jih je bilo strah nastopati v javnosti, saj so se bale, da jih bodo znova posneli na skrivaj.

UEFA kazen snemanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.