Dosmrtna prepoved: Uefa kaznovala češkega trenerja za snemanje igralk v slačilnici

Evropska nogometna zveza Uefa je nekdanjemu trenerju čeških nogometašic v ekipi Slovacko Petru Vlachovskemu naložila dosmrtno prepoved treniranja zaradi kršitve disciplinskih predpisov organizacije. Vlachovsky je namreč zaupanje igralk zlorabil tako, da jih je naskrivaj snemal v slačilnici, je poročala britanska javna radiotelevizija BBC.

Dvainštiridesetletni Petr Vlachovsky, ki je na skrivaj snemal nogometašice v garderobah in tuših, je bil tudi član trenerskega štaba češke ženske reprezentance do 19 let, kar je sprožilo dodatne pomisleke o zaščiti igralk in nadzoru nad ženskim nogometom. V preteklosti so ga izbrali za najboljšega trenerja nogometašic v državi.

Uefa mu je izrekla dosmrtno prepoved

Nadzorni, etični in disciplinski organ krovne evropske zveze je odločitev sprejel po preiskavi inšpektorja za etiko in disciplino o obtožbah proti nekdanjemu trenerju ženske ekipe Slovacko.

Češki mediji so poročali, da je bil Vlachovsky maja 2025 obsojen zaradi snemanja igralk v garderobi kluba. Ena od igralk je bila stara 17 let. Prejel je pogojno zaporno kazen in petletno prepoved treniranja na Češkem, potem ko je bil spoznan za krivega snemanja 14 igralk v obdobju štirih let.

Zahteva za odvzem trenerske licence

Vlachovsky je kršil več členov Uefinega disciplinskega pravilnika, ki urejajo žaljivo ali nespodobno vedenje in zmanjševanje ugleda nogometa, kar je bila podlaga za izrek dosmrtne prepovedi opravljanja kakršnih koli dejavnosti, povezanih z nogometom. Uefa je od češke nogometne zveze zahtevala, da Vlachovskemu odvzame trenersko licenco.

FIFPro pozdravil kazen

Mednarodno združenje profesionalnih nogometašev FIFPro je pozdravilo objavo kazni češkemu trenerju. Evropska zveza je od Mednarodne nogometne zveze Fifa zahtevala tudi, da Vlachovskemu prepove sodelovanje na vseh ravneh svetovnega nogometa.

Posnetke našli na spletu

Vlachovskega, ki je skoraj 15 let treniral dekleta in ženske v prvoligaški ekipi Slovacko, so aretirali septembra 2023, potem ko je policija na spletu odkrila na skrivaj posnete posnetke. Pri 42-letniku so našli tudi gradivo o spolni zlorabi otrok.

Pri sindikatu FIFPro so opozorili, da so igralke ekipe Slovacko šele po aretaciji izvedele, da so bile na skrivaj posnete. Igralke je snemal s kamero, ki jo je skril v nahrbtnik, tega pa je odložil v slačilnici.

Žrtve zahtevajo dodatne ukrepe

V začetku letošnjega leta se je skupina žrtev oglasila in zahtevala nadaljnje ukrepe, igralke pa so češki medijski publikaciji Seznam Zpravy povedale, da so se po razkritjih bale spati in jih je bilo strah nastopati v javnosti, saj so se bale, da jih bodo znova posneli na skrivaj.