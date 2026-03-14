Dallas začel nov niz porazov? Proti Clevelandu nemočen.

Dallas Mavericks so bili pričakovano nemočni proti eni najboljših ekip sezone Cleveland Cavaliers. Doma so izgubili s 105:138. Evan Mobley je bil z 29 točkami prvi strelec zmagovalne ekipe, novinec v dresu Dallasa Cooper Flagg jih je dal 25.

Evan Mobley toliko točk to sezono še ni dal. Foto: Reuters Dallas Mavericks so v noči na petek prekinili niz porazov, potem ko je zasedba Jasona Kidda s 120:112 ugnala Memphis Grizzlies. Pred tem so košarkarji iz Teksasa nanizali kar osem zaporednih porazov. A noči na soboto so morebiti začeli nov niz porazov, s kar 138:105 so jih premagali Cleveland Cavaliers. Za te je to že 41. zmaga sezone, medtem ko ima Dallas 45 porazov. Evan Mobley je z 29 točkami dosegel rekord sezone (16 že v prvi četrtini), Donovan Mitchell jih je dodal 24, James Harden pa 17. Veteran je imel še sedem skokov in sedem asistenc. Cavaliers so imeli res fantastičen strelski večer, saj so iz igre metali kar 61-odstotno, od tega za tri točke 47-odstotno (18 zadetih trojk).

Detroit je spet na udarni poti

Jalen Duren je dosegel dvojnega dvojčka. Foto: Reuters Že 48. zmago sezone je dosegla vodilna ekipa vzhodne konference Detroit Pistons. Memphis Grizzlies so premagali s 126:110. Krasi jih pravi moštveni duh, številni lahko prispevajo za zmago. Tokrat je dvomestno število točk doseglo kar sedem košarkarjev. Prvi strelec je bil s 30 točkami Jalen Duren, ki je imel še 13 skokov. Dvojni dvojček je dosegel tudi Cade Cunningham - 17 točk in 15 asistenc. Zadnje tri tekme so Pistons dobili s povprečno za kar 25,3 točke. Pred tem se jim je zgodil najhujši padec v sezoni, ko so izgubili štiri tekme v nizu.

Luko Dončića in Los Angeles Lakers naslednja tekma čaka v noči ne nedeljo, ko se bodo ob 1.30 po srednjeevropskem času pomerili z Nikolo Jokičem in Denver Nuggets.

Liga NBA, 13. marec:

