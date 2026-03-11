Dončić ujel Jokića, a je zaznati neverjetno razliko!

V ligi NBA bo v noči na četrtek odigranih šest tekem. Kdo bo tokratni strelski junak večera? V noči na sredo je center Miamija Bam Adebayo dosegel neverjetnih 83 točk in se vpisal v zgodovino, blestel pa je tudi Luka Dončić. Slovenski virtuoz, ki bo naslednjič na delu v noči na petek, je proti Minnesoti proslavljal 54. trojni dvojček z vsaj 30 doseženimi točkami v karieri. S tem se je na večni lestvici zavihtel na drugo mesto in se izenačil s prijateljem Nikolo Jokićem. Srbski as mu lahko pomaga. Če bo z Denverjem vzel mero Houstonu, bodo Lakersi še korak bližje tretjemu mestu zahoda. Tik pod vrhom zahodne konference sicer vlada ogromna gneča, tako da se obetajo razburljivi zadnji tedni rednega dela sezone.

V noči na četrtek bo v ligi NBA odigranih šest tekem, vsaj dve pa bosta neposredno vplivali na uvrstitev Los Angeles Lakers. Jezerniki trenutno zasedajo četrto mesto na lestvici zahodne konference. Čeprav bodo ta večer počivali in se pripravljali na domačo tekmo s Chicagom, ki se bo začela ob 3.30 po slovenskem času v noči na petek, bi se lahko njihova uvrstitev na razpredelnici do takrat spremenila.

Bodo Lakersi v petek še na četrtem mestu?

Nikola Jokić je vodilni igralec v ligi NBA po številu skokov in asistenc. V noči na četrtek gosti Houston. Foto: Guliverimage Veliko bo odvisno od razpleta srečanj v Denverju in Los Angelesu. Nuggetsi bodo gostili Houston. Če bi Nikola Jokić, Jamal Murray in druščina ugnali Rakete, bi se Lakersi še približali tretjemu mestu, saj bi po številu zmag ujeli Houston. Denver znova nastopa v najmočnejši zasedbi, a je v zadnjih tednih pogrešal številne prvokategornike, kar je pustilo določene posledice pri (ne)uigranosti. Nuggetsi tako niso v najboljši formi, na zadnjih desetih tekmah so izgubili kar šestkrat.

Minnesota, ki je nazadnje priznala premoč Lakersom (106:120), se bo znova mudila v mestu angelov. Tokrat bo gostovala pri Clippersih. Volkovi bi z zmago na lestvici znova skočili pred Lakerse, če pa bi bili neuspešni, bi jih lahko z morebitno zmago ujel Denver.

Na zahodu tako vlada ogromna gneča za mesta, ki vodijo neposredno v končnico, zato bo pestro vse do konca rednega dela sezone. Zelo zanimivo bo že prihodnji teden, ko se bodo Lakersi dvakrat zapored udarili s Houstonom.

Velika razlika med Dončićem in Jokićem

Jezernike čaka naslednja tekma v noči na petek, ko bodo gostili Chicago. Luka Dončić se je na zadnjem srečanju proti Minnesoti izkazal. Poskrbel je za odmeven trojni dvojček. Prispeval je 31 točk, 11 skokov in 11 asistenc. Že 54-krat v karieri je tako dosegel "triple-double" z vsaj 30 doseženimi točkami, na večni lestvici pa se je na drugem mestu izenačil z velikim prijateljem Nikolo Jokićem.

Vrhunci predstave Luke Dončića proti Minnesoti:

Med njima pa vlada v tej sezoni ogromna razlika. Jokić se je podpisal pod devet trojnih dvojčkov, na katerih je dal vsaj 30 točk, a je Denver na omenjenih srečanjih zmagal le štirikrat. Večkrat je doživel poraz (petkrat), kar meče senco na sicer imeniten statistični presežek Srba.

Dončić je na drugi strani v tej sezoni zbral šest tovrstnih trojnih dvojčkov, Lakersi pa so se zmage razveselili kar petkrat. Ko Dončić zasije v tako veličastnih in raznovrstnih številkah, Jezerniki ponavadi ne izgubljajo. Edini poraz v tej sezoni so doživeli proti zelo močnemu San Antoniu, ko je Dončić prispeval 38 točk, deset skokov in deset asistenc. Dončić je torej proti Minnesoti dosegel šesti trojni dvojček z vsaj 30 doseženimi točkami in na klubski lestvici prehitel legendarnega Kobeja Bryanta, ki mu je to uspelo na petih tekmah.

Največ trojnih dvojčkov z vsaj 30 doseženimi točkami: 1. Oscar Robertson 106 tekem

2. Luka Dončić 54

. Nikola Jokić 54

4. Russell Westbrook 48

5. LeBron James 42

6. James Harden 37

7. Giannis Antetokounmpo 25

8. Wilt Chamberlain 21

9. Larry Bird 17

. Magic Johnson 17

11. Michael Jordan 16

12. Elgin Baylor 9

13. Kareem Abdul-Jabbar 8

. Jerry West 8

15. John Havlicek 7

...

Liga NBA, 11. marec

Lestvici