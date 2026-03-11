Ameriško centralno poveljstvo je v torek sporočilo, da so v bližini Hormuške ožine uničili 16 iranskih ladij za polaganje min, poročajo ameriški mediji. Sporočilo poveljstva je sledilo več objavam predsednika Donalda Trumpa o iranskih minah v strateški ožini, skozi katero v običajnih razmerah potuje 20 odstotkov svetovne nafte. Medtem je tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell sporočil, da je bilo doslej v vojni z Iranom ranjenih okrog 140 ameriških vojakov, poroča televizija CBS. Večina je utrpela lahke poškodbe, 108 ranjenih vojakov pa se je že vrnilo na dolžnost.

V vojni proti Iranu je bilo doslej ubitih sedem ameriških vojakov. Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell pa je v torek potrdil poročanje medijev, da je bilo doslej ranjenih okoli 140 ameriških vojakov. Večina med njimi je utrpela lažje poškodbe, osem pa je bilo hudo ranjenih. 108 vojakov se je medtem že vrnilo na dolžnost. Števila ranjenih Pentagon doslej ni uradno objavil.

V ZDA še vedno kritično odmeva sobotni slovesni sprejem posmrtnih ostankov padlih ameriških vojakov v Delawaru, ki se ga je predsednik Donald Trump udeležil s prvo damo Melanio Trump.

Trump je na slovesnosti nosil belo kapo s ščitkom z zlatim napisom USA, kar so veteranske organizacije in njegovi kritiki vzeli kot izraz nespoštovanja, poroča televizija MS NOW.

Televizija Fox se je morala opravičiti, ker je za prikaz dogodka uporabila posnetek ene od prejšnjih tovrstnih slovesnosti, kjer je bil Trump spoštljivo brez kape.

"Nehote smo predvajali posnetek starejšega dostojanstvenega prenosa namesto včerajšnje slovesnosti. Globoko obžalujemo napako in izražamo spoštovanje in sožalje družinam vojakov," je v nedeljo dejal voditelj televizije Griff Jenkins.

"Predsednik Trump nikoli ne bo pozabil njihove častne službe in nesebične predanosti. Žalostno je, da se predsednikovi nasprotniki na odvraten način igrajo strankarske politike, medtem ko bi morali preveriti svoje glave," se je na kritike odzval komunikacijski direktor Bele hiše Steven Cheung.

Ameriški predsednik Donald Trump je pred sporočilom poveljstva na omrežju Truth Social objavil, da so popolnoma uničili deset neaktivnih iranskih plovil za polaganje min, in dodal, da jih bodo uničili še več. Pred tem je objavil, da nima poročil o tem, da bi Iran položil mine v Hormuški ožini, vendar ga je pozval, naj jih odstrani, kar mu bo štel v dobro.

"Če je Iran položil mine v Hormuški ožini – čeprav nimamo nobenih poročil o tem –, želimo, da jih nemudoma odstrani! Če so bile mine iz kakršnegakoli razloga položene in ne bodo takoj odstranjene, bodo vojaške posledice za Iran na ravni, kakršne še nismo videli. Če pa bodo odstranili tisto, kar je bilo morda položeno, bo to velik korak v pravo smer!" je objavil Trump.

"Poleg tega uporabljamo enako tehnologijo in raketne zmogljivosti, ki jih uporabljamo proti trgovcem z mamili, da trajno uničimo vse čolne ali ladje, ki poskušajo minirati Hormuško ožino. Z njimi bomo opravili hitro in nasilno," je dodal.

Mine v Hormuški ožini so bile glavna novica vojne proti Iranu v torek, saj Trumpa skrbi, da bodo mine še bolj onemogočile plovbo tankerjev skozi Hormuško ožino, kar bo dodatno povišalo cene nafte in zemeljskega plina. Trump je politično občutljiv na višje cene energije, saj vztraja, da je znižal cene bencina, ki pa so se od začetka napadov na Iran povišale, poroča televizija ABC.

Ministrstvo za energijo ZDA je sinoči prav tako sporočilo, da je bila umaknjena objava ministra Chrisa Wrighta o vojaškem spremstvu tankerjev skozi Hormuško ožino napaka enega od uslužbencev ministrstva. Na Wrightovo objavo se je odzvala iranska republikanska garda, ki je zagotovila, da se nobena ameriška vojaška ladja doslej ni upala približati ožini.

Trump je v ponedeljek dejal, da bo ameriška mornarica morda spremljala tankerje skozi ožino, vendar pa je Bela hiša v torek zagotovila, da se to doslej še ni zgodilo.