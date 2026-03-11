Raketa zadela še eno ladjo v Hormuški ožini

Neidentificirana raketa je v bližini Hormuške ožine danes zadela še eno ladjo, na kateri je izbruhnil požar, posadko pa so morali evakuirati.

Kapitan kontejnerske ladje je potrdil, da je plovilo poškodovala sumljiva, a neidentificirana raketa. Raketa je ladjo zadela približno 46 kilometrov od obale Združenih arabskih emiratov, je po navedbah The Guardiana poročal britanski pomorski nadzorni sistem.

Obseg škode ni znan, vendar so potrdili, da so vsi člani posadke na varnem.

Hormuška ožina je ena najpomembnejših strateških ožin na svetu, skozi katero običajno dnevno pluje približno sto plovil.

Tanker Callisto je zasidran v Hormuški ožini pri Muskatu v Omanu. Foto: Reuters