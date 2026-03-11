Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Raketa zadela še eno ladjo v Hormuški ožini

Iran je v odgovor na ameriške in izraelske napade praktično zaprl ožino in na začetku krize napadel vsaj deset ladij, ki so poskušale pluti skoznjo.

Iran je v odgovor na ameriške in izraelske napade praktično zaprl ožino in na začetku krize napadel vsaj deset ladij, ki so poskušale pluti skoznjo.

Foto: Reuters

Neidentificirana raketa je v bližini Hormuške ožine danes zadela še eno ladjo, na kateri je izbruhnil požar, posadko pa so morali evakuirati.

Kapitan kontejnerske ladje je potrdil, da je plovilo poškodovala sumljiva, a neidentificirana raketa. Raketa je ladjo zadela približno 46 kilometrov od obale Združenih arabskih emiratov, je po navedbah The Guardiana poročal britanski pomorski nadzorni sistem.

Obseg škode ni znan, vendar so potrdili, da so vsi člani posadke na varnem.

Hormuška ožina je ena najpomembnejših strateških ožin na svetu, skozi katero običajno dnevno pluje približno sto plovil. 

Tanker Callisto je zasidran v Hormuški ožini pri Muskatu v Omanu.

