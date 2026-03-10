Potem ko je Iran sporočil, da v primeru nadaljevanja napadov ne bo dovolil izvoza niti litra nafte iz regije, se je na družbenem omrežju Truth Social oglasil ameriški predsednik Donald Trump. Zagrozil je z uničenjem in dvajsetkrat močnejšimi povračilnimi ukrepi, če bo Teheran poskušal zapreti strateško pomembno Hormuško ožino za pretok nafte. Medtem so se v javnosti pojavili posnetki, ki prikazujejo, kako je ameriška raketa tomahawk 28. februarja ciljala stavbo v pomorski bazi islamske revolucionarne garde (IRGC) in zadela iransko dekliško šolo. Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump trdi, da za napadom stoji Iran, preiskava incidenta kaže, da je za napad na šolo najverjetneje odgovorna ameriška vojska. ZDA so namreč edine v vojni, ki posedujejo rakete tomahawk.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



7.24 Iranski napad v Bahrajnu zahteval smrtno žrtev

7.09 Trumpovo sporočilo Iranu: Če ustavite pretok nafte, bomo udarili dvajsetkrat močneje

7.06 Ameriška vojska objavila nove posnetke napada

6.42 Iran vztraja, da bo on določil konec vojne

6.51 Posnetek napada na dekliško šolo v Iranu: uporabili so rakete tomahawk

7.24 Iranski napad v Bahrajnu zahteval smrtno žrtev

V Bahrajnu je bila v napadu zadeta stanovanjska hiša v prestolnici Manama. Kot je sporočilo bahrajnsko notranje ministrstvo, je pri tem umrla 29-letna ženska, še osem ljudi pa je bilo ranjenih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Že v ponedeljek so iz Bahrajna poročali o 32 ranjenih v iranskem napadu z droni na otoku Sitra južno od Maname. Iranska vojska je napadla tudi obrat za razsoljevanje vode, so sporočile oblasti.

Združeni arabski emirati so medtem danes sporočili, da so na vzhodu države prestregli napade z raketami in droni iz Irana.

Savdska Arabija je navedla, da je na vzhodu države prestregla dva iranska drona, Kuvajt pa je sporočil, da so njegove sile prestregle šest iranskih brezpilotnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iranski predsednik Masud Pezeškian se je sosednjim državam v soboto opravičil za napade. V nagovoru, ki ga je prenašala iranska državna televizija, je dejal, da bo Iran takšne napade ustavil, če z ozemlja sosednjih držav ne bo napadov nanj.

7.09 Trumpovo sporočilo Iranu: Če ustavite pretok nafte, bomo udarili dvajsetkrat močneje

Ameriški predsednik Donald Trump je na družbenem omrežju Truth Social zagrozil z uničenjem in dvajsetkrat močnejšimi povračilnimi ukrepi, če bo Teheran poskušal zapreti strateško pomembno Hormuško ožino za pretok nafte. Iran je namreč napovedal, da v primeru nadaljevanja napadov ne bo dovolil izvoza niti litra nafte iz regije.

"Če bo Iran storil karkoli, da bi ustavil pretok nafte skozi Hormuško ožino, jih bodo Združene države Amerike udarile DVAJSETKRAT MOČNEJE, kot so jih udarile kadarkoli prej ," je zapisal Trump. "Poleg tega bomo uničili lahko uničljive tarče, zaradi česar si Iran kot narod praktično ne bo mogel opomoči – vladali jim bodo smrt, ogenj in bes –, vendar upam in molim, da se to ne zgodi!"

Svojo grožnjo je označil za "darilo" Kitajski in drugim državam, ki so odvisne od te plovne poti. "To je darilo Združenih držav Amerike Kitajski in vsem tistim državam, ki imajo velike koristi od Hormuške ožine. Upam, da bo ta gesta zelo cenjena," je zaključil.

7.06 Ameriška vojska objavila nove posnetke napadov

Centralno poveljstvo ameriške vojske je objavilo posnetke napadov na raketne izstrelitvene naprave, ki jih je po njihovih besedah ​​​​iranski režim poskušal skriti.

"Iranski režim lahko poskuša skriti svoje raketne izstrelitvene naprave, ampak ameriške sile ne bodo nehale iskati. Našli jih bomo in odstranili," so zapisali ob objavi posnetka.

The Iranian regime can try to hide their missile launchers, but U.S. forces won’t stop looking. When we find them, we’re taking them out. pic.twitter.com/urq3LWwARC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

6.42 Iran vztraja, da bo on določil konec vojne

Iranska revolucionarna garda je danes zatrdila, da bodo oni "določili konec vojne", zunanji minister pa dodaja, da so pripravljeni izvajati napade "tako dolgo, kot bo treba". Izjava Teherana sledi ponedeljkovi napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se bo konflikt končal kmalu.

"Mi smo tisti, ki bomo določili konec vojne," je v izjavi, ki jo navajajo iranski mediji, sporočila revolucionarna garda. Kot so dodali, so pogoji na bojišču in prihodnost regije v rokah iranskih oboroženih sil.

Če se bodo napadi ZDA in Izraela nadaljevali, pa Teheran glede na sporočilo revolucionarne garde ne bo dovolil izvoza niti litra nafte iz regije, so še dodali v izjavi, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije.

Tudi iranski zunanji minister Abas Aragči je danes zatrdil, da je njegova država pripravljena nadaljevati napade "tako dolgo, kot bo treba". Kot je še dejal za ameriški PBS News, pogajanja z ZDA niso več na mizi.

Izjava Teherana sledi ponedeljkovi napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je nakazal, da bi bilo lahko vojne proti Iranu kmalu konec. Zatrjeval je, da ZDA v posredovanju proti Iranu, ki so ga skupaj z Izraelom začele konec februarja, napredujejo hitreje od pričakovanj, Iran pa da nima "mornarice, komunikacij, zračnih sil".

"Na veliko načinov smo že zmagali, ampak nismo še zadosti zmagali. Gremo naprej, bolj odločeni kot kadarkoli, da bomo dosegli ultimativno zmago, ki bo enkrat za vselej končala to dolgo trajajočo nevarnost," je povedal Trump, ki je o Iranu med drugim spregovoril za več medijev.

Iranu je zagrozil z veliko večjim napadom, če bo blokiral pretok nafte, in napovedal, da bodo ameriške vojaške ladje spremljale naftne tankerje skozi Hormuško ožino.

Zaradi vojne so namreč narasle cene nafte, kar povzroča bojazen glede dobave. Po Trumpovi napovedi, da bi se vojna lahko kmalu končala, so sicer cene nafte na azijskih borzah danes zjutraj padle.

6.51 Posnetek napada na dekliško šolo v Iranu: uporabili so rakete tomahawk

Posnetek, ki ga je objavila tiskovna agencija Mehr, analizirala pa ga je nizozemska preiskovalna novinarska skupina Bellingcat, prikazuje napad na stavbo v pomorski bazi islamske revolucionarne garde (IRGC) v iranskem mestu Minab. Na posnetku je vidno strelivo, za katero strokovnjaki pravijo, da ustreza ameriški raketi za napad na kopensko območje tomahawk.

Sprva so se na spletu pojavila ugibanja, da naj bi eksplozijo v šoli lahko povzročila napačna iranska zračna obramba, ko naj bi IRGC poskušala odbiti prihajajoče zračne napade. Strokovnjak za strelivo in direktor Službe za raziskave oborožitve (ARES) NR Jenzen-Jones pa je za CNN povedal, da je ta razlaga malo verjetna, saj nedavni posnetki kažejo, da so bile stavbe znatno poškodovane, kar nakazuje, da so bile zadete z natančno vodenimi izstrelki iz zraka in ne z raketami protizračne obrambe, ki so šle narobe.

Ameriški predsednik Donald Trump medtem trdi, da za napadom stoji Iran. "Glede na to, kar sem videl, je to storil Iran," je Trump v soboto povedal novinarjem in iransko strelivo označil za "zelo netočno". Po njegovih besedah ima Iran tovrstno orožje v svoje arzenalu. "Ne glede na to, ali gre za Iran, ki ima tudi nekaj tomahawkov in bi jih rad imel več, ali za kakšno drugo državo, dejstvo je, da je tomahawk dokaj pogosto orožje, ki se prodaja drugim državam. To je zdaj predmet preiskave," je dodal.

Ameriški mediji sicer poročajo, da tovrstno orožje v vojni na Bližnjem vzhodu uporabljajo le ZDA, dokazov o tem, da naj bi imel takšne rakete tudi Izrael, ni.