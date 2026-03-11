Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Sreda,
11. 3. 2026,
15.56

Zgodovinski dogovor: sprostili bodo nafto iz nujnih rezerv

Nafta | To je sicer šestič zapored, da je IEA od ustanovitve leta 1974 sprostila nafto iz nujnih rezerv. | Foto Guliverimage

To je sicer šestič zapored, da je IEA od ustanovitve leta 1974 sprostila nafto iz nujnih rezerv.

Foto: Guliverimage

Države članice Mednarodne agencije za energijo (IEA) so se soglasno odločile za največjo sprostitev nujnih zalog nafte v zgodovini organizacije, je sporočil izvršni direktor IEA Fatih Birol.

"Države IEA bodo sprostile 400 milijonov sodčkov nafte, da bi nadomestile izgubljeno oskrbo zaradi zaprtja Hormuške ožine," je Birol dejal v nagovoru, ki je bil predvajan na spletni strani agencije.

Rekordnih 400 milijonov sodčkov

IEA je potrdila, da bo na trg sproščenih rekordnih 400 milijonov sodčkov surove nafte iz nujnih rezerv, da bi ublažili motnje v oskrbi, ki jih je povzročila vojna.

Agencija pravi, da bodo zaloge sproščene na trg v časovnem okviru, ki ustreza okoliščinam posamezne države članice.

Šesti usklajeni ukrep v zgodovini IEA

To je sicer šestič zapored, da je IEA od ustanovitve leta 1974 sprostila nafto iz nujnih rezerv. Pred tem so bili takšni ukrepi sprejeti leta 1991 med prvo zalivsko vojno, leta 2005 po orkanu Katrina v Združenih državah Amerike, leta 2011 med vojno v Libiji in dvakrat leta 2022 po ruski invaziji na Ukrajino.

Hormuška ožina skoraj popolnoma blokirana

Vojna, ki se je začela 28. februarja, je močno prekinila pretok nafte skozi Hormuško ožino. Izvoz surove nafte in rafiniranih naftnih derivatov je trenutno padel na manj kot deset odstotkov ravni pred konfliktom, zaradi česar so operaterji v regiji morali ustaviti ali zmanjšati velik del svoje proizvodnje.

Po podatkih IEA je trenutno najbolj prizadeta Azija.

Skupne zaloge presegajo 1,8 milijarde sodčkov

Članice IEA imajo rezervne zaloge več kot 1,2 milijarde sodčkov nafte, industrijske zaloge, ki jih hranijo v okviru vladnih obveznosti, pa znašajo dodatnih približno 600 milijonov sodčkov.

