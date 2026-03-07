Cene goriv: kaj lahko pričakujemo v torek?

Zaradi spopadov na Bližnjem vzhodu je naftni trg v zadnjih 14 dneh močno poskočil, sod nafte brent pa se je podražil za približno četrtino in se povzpel na skoraj 90 dolarjev, kar je največ od aprila predlani, ugotavljajo pri Financah. Dodatni pritisk na domače cene bo tokrat povzročil tudi valutni tečaj. Cene goriv se bodo tako v torek najverjetneje podražile, kar bodo težko preprečili tudi rezi trošarin.

Če ne bi bilo posegov v formulo, bi liter cene bencina poskočil za pet centov, liter dizelskega goriva za približno 15 centov, podoben skok pa bi po dozdajšnji formuli lahko pričakovali tudi pri kurilnem olju, ugotavljajo pri Financah.

"Vse drugo kot precejšnje znižanje trošarin v torek bi bilo veliko presenečenje. Tega pričakovanja ne gojimo zgolj na podlagi dolgoletnega spremljanja odzivov prejšnjih vlad na korenite rasti cen naftnih derivatov, ampak tudi napovedi ministrstva za gospodarstvo in ministrstva za energijo, da bo vlada na razmere odgovorila z nižjimi trošarinami," so zapisali.

Čeprav je manevrskega prostora za znižanje dajatev kar nekaj, si ob tako korenitih spremembah cen za torek težko predstavljajo kaj drugega kot podražitve. "Ne glede na obračanje podatkov regulirane cene goriv ostajajo neznanka, ob napovedih vladnih posegov v formulo pa se pretiran strah pred rastjo cen goriv, o kakršni bi sklepali na podlagi formule (in kakršno spremljamo drugje po Evropi), zdi odveč," še ugotavljajo.