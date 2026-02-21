Kakšne bodo nove cene goriv?

S torkom se bodo spremenile regulirane cene pogonskih goriv. Po izračunih časnika Finance se bo bencin podražil, medtem ko bosta dizel in kurilno olje stala približno toliko kot doslej.

Če se trošarine ne bodo spreminjale, na Financah ocenjujejo, da bi se lahko cena bencina z zdajšnjih 1,421 evra na liter povzpela nad 1,43 evra.

Cena dizla bo ostala približno enaka kot doslej, in sicer 1,462 evra za liter. Sprememb ne gre pričakovati niti pri kurilnem olju, ki trenutno stane 1,068 evra na liter.

Ob tem omenjeni medij opozarja, da v času volilne kampanje, ni mogoče izključiti morebitnih posegov države v trošarine, saj se je v preteklosti to že dogajalo.