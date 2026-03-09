Portal Nova24TV je radijskemu voditelju Denisu Avdiću očital, da je med predajo štafete v okviru dobrodelne akcije Deželak junak na eni od ljubljanskih osnovnih šol otroke in učitelje nagovoril, naj na prihajajočih volitvah volijo levico, če želijo, da se takšne dobrodelne akcije nadaljujejo. Avdić vse navedbe zanika. V odzivu je zapisal, da je celoten posnetek novinarske konference objavljen na spletni strani Radia1, in poudaril, da vedno napadajo, ko gre za dobrodelnost.

"10.000 evrov nagrade tistemu, ki tole dokaže," je v odzivu na navedbe Nova24TV na družbenem omrežju Facebook zapisal radijski voditelj Denis Avdić in ob tem poudaril, da je celoten posnetek tiskovne konference, o kateri poroča Nova24TV, dostopen na strani Radia 1 na Facebooku.

"Vsak dan imam na predstavah 1000 odraslih volivcev in nobenega ne pozivam na karkoli. A očitno 7 let stare otroke pa sem," je v nadaljevanju zapisal Avdić in dodal: "Tale Nova24 spet dokazuje, da ni kaj preveč brihtna ustanova."