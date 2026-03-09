Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
7.07

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,52

Natisni članek

Natisni članek
dobrodelna akcija Denis Avdić

Ponedeljek, 9. 3. 2026, 7.07

1 ura, 22 minut

Denis Avdić po obtožbah Nova24TV: 10.000 evrov nagrade tistemu, ki tole dokaže

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,52
Denis Avdić, Radio 1 | Radio1 že deset let organizira dobrodelno akcijo Deželak junak. | Foto Mediaspeed

Radio1 že deset let organizira dobrodelno akcijo Deželak junak.

Foto: Mediaspeed

Portal Nova24TV je radijskemu voditelju Denisu Avdiću očital, da je med predajo štafete v okviru dobrodelne akcije Deželak junak na eni od ljubljanskih osnovnih šol otroke in učitelje nagovoril, naj na prihajajočih volitvah volijo levico, če želijo, da se takšne dobrodelne akcije nadaljujejo. Avdić vse navedbe zanika. V odzivu je zapisal, da je celoten posnetek novinarske konference objavljen na spletni strani Radia1, in poudaril, da vedno napadajo, ko gre za dobrodelnost.

"10.000 evrov nagrade tistemu, ki tole dokaže," je v odzivu na navedbe Nova24TV na družbenem omrežju Facebook zapisal radijski voditelj Denis Avdić in ob tem poudaril, da je celoten posnetek tiskovne konference, o kateri poroča Nova24TV, dostopen na strani Radia 1 na Facebooku.

"Vsak dan imam na predstavah 1000 odraslih volivcev in nobenega ne pozivam na karkoli. A očitno 7 let stare otroke pa sem," je v nadaljevanju zapisal Avdić in dodal: "Tale Nova24 spet dokazuje, da ni kaj preveč brihtna ustanova." 

dobrodelna akcija Denis Avdić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.