Prodaja novih avtomobilov v Evropi je januarja padla za skoraj štiri odstotke, električni avtomobili blizu petine trga.

Evropski avtomobilski trg je leto 2026 začel v negativnem tonu – registracije novih avtomobilov so januarja upadle za 3,9 odstotka. Kljub temu se nadaljuje strukturni premik v pogonih: baterijsko-električni avtomobili so dosegli skoraj 20-odstotni tržni delež, hibridi ostajajo najmočnejša izbira kupcev, medtem ko klasični pogoni na bencin in dizel hitro izgubljata tla pod nogami.

Prodajno so bili januarja v Evropi na vrhu Volkswagen (100 tisoč), Škoda (64 tisoč) in Toyota (63 tisoč).

Priključni avtomobili prek 30 odstotkov, najbolj razširjeni ostajajo hibridi

V Evropi je bilo januarja registriranih 154.230 novih baterijsko-električnih avtomobilov, kar predstavlja 19,3 % trga – občutno več kot 14,9 % leto prej. Štiri največje evropske trge so pokazale različne trende: Francija (+52,1 %) in Nemčija (+23,8 %) sta beležili močno rast, medtem ko sta Belgija (-11,5 %) in Nizozemska (-35,4 %) upadli.

Skupno so prodali približno 189 tisoč električnih avtomobilov, kar potrjuje nadaljnjo rast segmenta kljub splošnemu krčenju trga. Delež priključnih avtomobilov je januarja v Evropi presegel 30 odstotkov.

Hibridni avtomobili ostajajo najmočnejša izbira evropskih kupcev s 308.364 registracijami in 38,6-odstotnim tržnim deležem. Rast so podprli predvsem Italija (+24,9 %) in Španija (+9 %), medtem ko je Nemčija rahlo nazadovala (-1,8 %). Poleg pravih so v ta seštevek ACEA vključeni tudi mehki hibridi.

Priključni hibridi (PHEV) so dosegli 78.741 registracij in 9,8-odstotni tržni delež (lani 7,4 %). Najmočnejšo rast so beležili Italija (+134,2 %), Španija (+66,7 %) in Nemčija (+23 %).

Januarski podatki za celotno Evropo kažejo jasen dolgoročni trend:

Elektrika: +13,9 %

Priključni hibridi: +32 %

Hibridi: +6 %

Bencin: –25,7 %

Dizel: –22 %

Čeprav se skupni trg krči, se struktura pogonov hitro spreminja. Elektrificirani modeli so postali osrednji steber evropskega avtomobilskega trga, medtem ko klasični neelektrificirani motorji z notranjim zgorevanjem prehajajo v fazo strmega upada.