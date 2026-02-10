Pogonska goriva so se podražila

Opolnoči se je liter 95-oktanskega bencina na vseh bencinskih servisih po državi znova podražil, tokrat za 1,0 centa na 1,421 evra, liter dizelskega goriva pa za 2,1 centa na 1,462 evra. Podražilo se je tudi kurilno olje, in sicer za 2,3 centa na 1,068 evra na liter.

Te cene bodo veljale do vključno 23. februarja, je v ponedeljek sporočilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Če ne bi regulirali cen, bi po ocenah ministrstva 95-oktanski bencin stal okoli 1,501 evra, dizel okoli 1,543 evra in kurilno olje okoli 1,172 evra na liter.

Vlada trošarin v ponedeljek ni spreminjala. Za neosvinčeni bencin je določena v višini 0,49934 evra na liter, za dizel 0,43869 evra na liter in za kurilno olje 0,17700 evra na liter.

Še naprej so omejene tudi marže trgovcev in lahko znašajo največ 0,0994 evra na liter 95-oktanskega bencina, 0,0983 evra na liter dizelskega goriva in 0,08 evra na liter kurilnega olja.