Slovenija postala "raj za gorivo": Avstrijci ga točijo pri nas

Zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu se dražijo naftni derivati, s tem pa se pričakovano višajo tudi cene pogonskih goriv. Poročali smo, da so zaradi velikega povpraševanja pred današnjo podražitvijo goriv na nekaterih bencinskih servisih po Sloveniji vozniki v zadnjih dneh opazili, da posameznih goriv začasno ni bilo mogoče točiti. To se je zgodilo na bencinskem servisu na Prevaljah, kjer so gorivo zaradi nižjih cen poleg Slovencev točili številni prebivalci sosednje Avstrije. Avstrijski medij Heute poroča, da je Slovenija postala "raj za gorivo" za številne Korošce.

V razmerah izrazite rasti cen naftnih derivatov na evropskih in svetovnih trgih je slovenska vlada z znižanjem trošarin ublažila prenos mednarodnih podražitev v domače maloprodajne cene. Najvišje dovoljene maloprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od danes do vključno 23. marca znašajo 1,466 evra za liter bencina, 1,528 evra za liter dizelskega goriva in 1,159 evra za liter kurilnega olja. Bencin se je torej z današnjim dnem podražil za tri cente, dizel za 6,3 centa, kurilno olje pa za 8,8 centa na 1,159 evra na liter.

Gorivo v Avstriji občutno dražje kot v Sloveniji

Zaradi napovedanega zvišanja cen goriv so številni vozniki pretekli vikend izkoristili za obisk bencinskega servisa. Zaradi povečanega obiska je posledično na nekaterih bencinskih servisih po Sloveniji začasno zmanjkalo goriva. To se je zgodilo na bencinskem servisu na Prevaljah, kjer so poleg Slovencev gorivo točili številni Avstrijci. Tako v soboto kot tudi v nedeljo je bilo na bencinskih servisih v bližini avstrijske meje opaziti dolge vrste vozil s tujimi registrskimi oznakami. "Skoraj 90 odstotkov Avstrijcev," je moški, ki je obiskal bencinski servis, povedal za avstrijski portal 5MIN.at.

Še pred današnjo podražitvijo so bile namreč cene goriv v sosednji Avstriji občutno višje kot pri nas. V Avstriji, kjer so cene goriv na avtocestnih črpalkah lahko višje tudi do 20 odstotkov, je po podatkih spletne strani AMZS 5. marca cena za liter 95-oktanskega bencina v povprečju znašala 1,624 evra, 98-oktanskega bencina 1,978 evra in dizelskega goriva 1,706 evra. Danes so znane nove cene, in sicer je treba za liter 95-oktanskega bencina v Avstriji odšteti 1,661 evra (0,195 evra več kot v Sloveniji), za liter dizla pa 1,753 evra (0,225 evra več kot v Sloveniji). Liter 98-oktanskega bencina v Avstriji znaša 1,968 evra.