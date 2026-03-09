Ali na Petrolovih črpalkah res zmanjkuje goriva? Petrol odgovarja.

Na nekaterih bencinskih servisih družbe Petrol so v zadnjih dneh vozniki opazili, da določena goriva začasno niso bila na voljo, bralci pa opozarjajo tudi na daljše dobavne roke pri kurilnem olju. V podjetju za Siol.net pojasnjujejo, da gre predvsem za posledico povečanega povpraševanja, in zagotavljajo, da težav z dobavo ne pričakujejo.

Na družbenih omrežjih smo zasledili objave, da naj bi imeli nekateri Petrolovi bencinski servisi v zadnjih dneh težave z zalogami goriva. Ponekod naj ne bi bilo mogoče dobiti kurilnega olja, bencina in dizelskega goriva, kar je sprožilo vprašanja o razpoložljivosti goriv po celotni Sloveniji.

Povečano povpraševanje po kurilnem olju

Za pojasnila smo se obrnili na Petrol, ki ima v Sloveniji 318 prodajnih mest. Na Siol.net so se obrnili tudi bralci, ki opozarjajo na težave pri naročanju kurilnega olja. Eden od njih nam je povedal, da mu je Petrol sporočil, da je dobavni rok 30 dni. Na Petrol smo naslovili tudi vprašanje, ali ta podatek drži in kaj je razlog za tako dolg rok dobave, a njihovega odgovora na to še nismo prejeli.

So pa pojasnili, da v zadnjih dneh na posameznih prodajnih mestih zaznavajo povečano povpraševanje po kurilnem olju in drugih gorivih. Ob obdobjih povečanega odjema lahko zato pride do začasnega znižanja zalog na posameznih lokacijah, kar občasno vpliva na razpoložljivost posameznih energentov.

Ne pričakujejo težav v dobavi

Zatrjujejo, da ima družba Petrol zagotovljene zanesljive dobavne vire za oskrbo trga, pri čemer zaloge na prodajnih mestih sproti dopolnjujejo glede na stanje na posameznih lokacijah in povpraševanje kupcev. Težav v dobavi za zdaj ne pričakujejo. "Oskrba na prodajnih mestih je zagotovljena, goriva so kupcem na voljo – tudi če na posameznem prodajnem mestu določenega goriva začasno zmanjka, je na voljo na bližnjih prodajnih mestih."

Za Siol.net dodajajo, da je gibanje maloprodajnih cen goriv v Sloveniji povezano z gibanjem borznih kotacij na mednarodnih trgih ter z veljavnim regulativnim okvirom, zato o morebitnih spremembah cen v tem trenutku ne morejo špekulirati. Kupcem svetujejo, da nakupe načrtujejo skladno s svojimi dejanskimi potrebami.

Mol: Občasno zmanjka posamezne vrste goriva

Družba Mol, ki je z mrežo črpalk pod znamkama Mol in Ina drugi največji ponudnik naftnih derivatov v državi, že ves teden povečano oskrbuje svoje bencinske servise. Zaradi okrepljenega povpraševanja na nekaterih bencinskih servisih za nekaj ur občasno zmanjka posamezne vrste goriva, v družbi pa si prizadevajo, da so izpadi čim krajši, poudarjajo.

Kot so za STA sporočili iz družbe Mol Slovenija, so na bencinskih servisih bistveno večje povpraševanje, tudi večkratnik povprečnega odjema, zabeležili predvsem minuli konec tedna. Največji pritisk je na obmejnih in tranzitnih bencinskih servisih, povečan odjem pa zaznavajo tudi na nekaterih servisih v notranjosti Slovenije.

Logistične kapacitete so že nekaj dni popolnoma zasedene, navajajo v družbi. "Kljub temu pa gredo naša prizadevanja v smeri, da so izpadi razpoložljivosti določenih vrst goriva čim krajši," so še navedli v Molu Slovenija.