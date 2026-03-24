Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Torek,
24. 3. 2026,
14.18

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
prevozniki bencinski servis nafta vlada bencin

Vlada začasno omilila pravila za voznike cistern z gorivom

Cisterna Petrol | Zaradi močno povečanega povpraševanja po gorivu, ki je sledilo podražitvi nafte po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, je oskrba številnih bencinskih servisov po državi motena. Glavni razlog so po navedbah trgovcev logistične težave, zaradi katerih goriva ne morejo dovažati pravočasno. | Foto Siol.net

Zaradi močno povečanega povpraševanja po gorivu, ki je sledilo podražitvi nafte po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, je oskrba številnih bencinskih servisov po državi motena. Glavni razlog so po navedbah trgovcev logistične težave, zaradi katerih goriva ne morejo dovažati pravočasno.

Foto: Siol.net

Vlada je za največ 30 dni omilila pravila glede časa vožnje in počitka ter uporabe tahografov v cestnem prometu za voznike, vključene v prevoz goriva za oskrbo slovenskega trga. Varnost voznikov in drugih udeležencev v prometu kljub temu ne sme biti ogrožena, za kar ostajajo odgovorni delodajalci, so za STA navedli na ministrstvu za infrastrukturo.

Kot so pojasnili, je vlada začasno izjemo s sklepi, sprejetimi v soboto, uvedla kot odziv na motnje v dobavi goriva po državi. Ukrep velja izključno za prevoz goriva. Skladno z evropsko zakonodajo so o tem že obvestili Evropsko komisijo, ki tovrstne ureditve objavi na svoji spletni strani in jih posreduje vsem preostalim državam EU.

Ukrep bo veljal najdlje 30 dni

Ukrep bo veljal do preklica oziroma najdlje 30 dni. Tudi v tem obdobju pa morajo vozniki brez izjeme izpolnjevati zahteve, ki se nanašajo na kategorijo vozniškega dovoljenja in predpisano usposobljenost za prevoz nevarnega blaga.

"V navodilu nadzornim organom in obema zbornicama smo poudarili, da varnost voznikov in cestnega prometa ne sme biti ogrožena. Od voznikov se prav tako ne sme pričakovati, da vozijo utrujeni. Delodajalci ostajajo odgovorni za zdravje ter varnost svojih zaposlenih in drugih udeležencev v prometu," so poudarili na ministrstvu. Napovedali so, da bo vlada ukrep preklicala takoj, ko bodo razmere to dopuščale.

Motena oskrba po državi

Takšni ukrepi so po navedbah ministrstva dovoljeni na podlagi evropske zakonodaje in so jih uveljavljale tudi druge članice EU. Slovenija je podoben ukrep sprejela ob katastrofalnih poplavah leta 2023.

Zaradi močno povečanega povpraševanja po gorivu, ki je sledilo podražitvi nafte po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, je oskrba številnih bencinskih servisov po državi motena. Glavni razlog so po navedbah trgovcev logistične težave, zaradi katerih goriva ne morejo dovažati pravočasno.

Začasna omejitev točenja goriva

Vlada je v odziv med drugim tudi začasno omejila točenje goriva na črpalkah. Na posamezni črpalki je dnevno omejeno na 50 litrov za fizično osebo ter 200 litrov za pravno osebo in fizično osebo, ki opravlja dejavnost, vključno s kmetijsko. Omejitve bodo veljale do preklica.

prevozniki bencinski servis nafta vlada bencin
VEČ NOVIC
