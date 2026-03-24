Odločitev slovaške vlade, da bo dizel za tuje voznike na slovaških bencinskih servisih dražji, je v neskladju z zakonodajo EU, je danes sporočila Evropska komisija. Čeprav v Bruslju razumejo potrebo po podpori državljanom, ukrepi ne smejo razlikovati med državljanstvom in ne smejo ogrožati celovitosti enotnega trga, so pojasnili.

Slovaška vlada se je zaradi energetske krize v državi, ki jo je še poslabšala vojna v Iranu, prejšnji teden odločila za omejitev prodaje dizelskega goriva. Stranke lahko tako napolnijo le rezervoar avtomobila, prav tako je prepovedano točenje več kot deset litrov goriva v posode, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrep naj bi ogrožal celovitost notranjega trga EU

Za vozila s tujimi registrskimi tablicami bo ob tem gorivo na slovaških bencinskih servisih dražje. Ta cena se izračuna kot povprečje cen, ki trenutno veljajo v sosednjih državah Avstriji, Češki in Poljski.

V Evropski komisiji menijo, da je ta ukrep diskriminatoren in v nasprotju z zakonodajo EU, je na današnji novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije Ricardo Cardoso. "Čeprav razumemo potrebo po podpori državljanom, še posebej v tem trenutku, ukrepi ne smejo razlikovati med državljanstvom, niti ne smejo ogrožati celovitosti našega enotnega trga," je poudaril.

Kot je še povedal, bo Komisija sprejela ustrezne pravne ukrepe, da bi zagotovila spoštovanje predpisov.

Bencinski turisti iz Avstrije in Poljske na Slovaškem

Slovaška vlada se je po izbruhu vojne v Iranu z naftno družbo Slovnaft dogovorila o prostovoljni omejitvi cen. Posledično so se cene goriv na Slovaškem zvišale manj močno kot v sosednjih državah, kar je sprožilo bencinski turizem iz Avstrije in predvsem Poljske.

Slovaška je že pred mesecem dni razglasila izredne naftne razmere, saj od konca januarja ne prejema več ruske nafte po naftovodu Družba, ki teče prek Ukrajine. Vlada Ukrajino obtožuje, da namerno blokira dobavo nafte in noče dovoliti neodvisnim strokovnjakom pregledati naftovoda, za katerega Ukrajina trdi, da je bil poškodovan v napadu ruskih brezpilotnih letalnikov.