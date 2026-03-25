Direktor Shella: Evropa lahko kmalu ostane brez goriva

Zaradi poglabljanja krize na Bližnjem vzhodu bi lahko Evropi že prihodnji mesec grozilo pomanjkanje goriva, je opozoril glavni izvršni direktor Shella Wael Sawan. Svetovno pomanjkanje nafte in plina je dele Azije že prisililo k zmanjšanju porabe energije, posledice pa se bodo po njegovem mnenju v nekaj dneh razširile na Zahod.

Wael Sawan Foto: Reuters Sawan je opozoril, da bi bile v tem primeru evropske vlade zaradi izogibanja pomanjkanju lahko prisiljene omejiti povpraševanje po energiji. Tak ukrep sicer ni bil sprejet od energetske krize leta 2022.

Potem ko je Iran zaprl Hormuško ožino, je bila v Perzijskem zalivu blokirana približno petina svetovnih zalog nafte in utekočinjenega zemeljskega plina. Po navedbah vojaških virov Velika Britanija vodi prizadevanja za ponovno odprtje ključne trgovske poti, načrtovalci pa naj bi razmišljali o uporabi brezpilotnih letalnikov za odstranjevanje min, piše britanski The Telegraph.

Hkrati se ameriški predsednik Donald Trump pripravlja na pošiljanje padalcev za morebitno kopensko invazijo na ključne otoke ob iranski obali, čeprav je v torek vztrajal, da mirovna pogajanja s Teheranom še vedno potekajo.

Viri so za Telegraph še povedali, da se podpredsednik JD Vance pripravlja na prvo vlogo pogajalca, saj Iran noče govoriti s Trumpovimi odposlanci za Bližnji vzhod, Stevom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem. Po navedbah virov iz Perzijskega zaliva jih Iranci obtožujejo, da so jim med prejšnjimi jedrskimi pogajanji pred vojno zabodli nož v hrbet.

Iran naznanil odprtje Hormuške ožine za nesovražna plovila

Misija Irana pri Združenih narodih je v torek zvečer sporočila, da skozi Hormuško ožino lahko plujejo ladje, ki niso sovražne in ne podpirajo vojaških akcij proti Teheranu.

Plovila morajo upoštevati iranske varnostne predpise in se pred prehodom ožine uskladiti s pristojnimi iranskimi oblastmi. Teheran je v ponedeljek napovedal, da je v primeru nadaljnjih groženj ZDA pripravljen uporabiti plavajoče morske mine in z njimi posejati celotno Hormuško ožino, s čimer bi lahko dodatno oviral ladijski promet skozi njo.