Vroč večer na koprski Bonifiki: Iličić se vrača

Slovenski prvoligaši so tokrat na delu tudi med tednom. V 30. krogu prve lige se bo na dveh derbijih med seboj pomerila vodilna četverica prvenstva. Že v poznem torkovem popoldnevu bo vroče na Bonifiki, kjer Koprčani v izjemno pomembnem obračunu za drugo mesto gostijo Maribor, v sredo pa se bosta v knežjem mestu udarila Celje in Olimpija. V senci teh dveh tekem se bo nadaljeval tudi trd boj za obstanek.

Če je bilo še nedavno govora o tem, da bi se lahko boj za državni naslov znova zapletel, je sedem krogov pred koncem sezone jasno, da lahko Celjanom veliko slavje v maju prepreči le še čudež. Popolnega kolapsa grofov, ki po izpadu iz Evrope in pokala vse sile usmerjajo le še v prvenstvo ter pod taktirko portugalskega stratega Vitorja Campelosa nizajo pomembne zmage, ne gre pričakovati.

Zelo vroče pa bo v naslednjih tednih, kar zadeva mesta tik pod vrhom. Pred mesecem dni je bil tam v zelo ugodnem položaju Maribor, ki pa je v ključnem obdobju popustil. Vijoličasti so od 20. marca do danes na svoj račun dodali eno samo točko; z zadetkom v 91. minuti jo je v Kidričevem izvlekel izkušeni Hilal Soudani. Sledil je poraz na štajerskem derbiju, ko so se šestnajstkratni državni prvaki poslovili od realnih možnosti za naslov, nato pa so v prejšnjem krogu še na daljavo spremljali, kako so vsi neposredni tekmeci vknjižili pomembne zmage.

Feđa Dudić je dvignil precej prahu s svojimi izjavami. Foto: Jure Banfi

"Ko izgubiš prejšnjo, si želiš že naslednji dan igrati novo tekmo, da zmagaš in da se ne govori več o prejšnji. V slačilnici imamo zapisano, da imaš v nogometu 24 ur za slavje in 24 ur za žalovanje. Po izteku 24 ur nikogar več ne zanima prejšnja tekma, ampak se osredotočiš na naslednjo. Ob spoznanju, da nismo imeli tekme ob koncu tedna, pa smo dobili nekaj več časa za trening in za to, da odmislimo nekatere zadeve. Menim, da nam je premor prišel prav glede na vse, kar se je dogajalo okoli nas," je pred potjo v slovensko Istro razmišljal Feđa Dudić.

Trener Maribora je v zadnjih dneh dvignil precej prahu z izjavo, da so vodilni možje kot njegov cilj v tej sezoni postavili drugo mesto – standard, ki ga v mestu ob Dravi nikakor ne bodo sprejeli za svojega. Toda trenutno kaže, da bodo vijoličasti tudi za drugo mesto bili izjemno trd boj.

Koper je s tremi točkami, osvojenimi v Ajdovščini, skočil pred Maribor in s tekmo več na drugem mestu pred današnjim obračunom drži dve točki prednosti. Varovanci Zorana Zeljkovića so z visoko zmago na primorskem derbiju poskrbeli za dvig samozavesti, dodaten razlog za optimizem prinaša tudi pogled na razpoložljiv kader. Po dolgem času se v akcijo vrača prej kaznovani Josip Iličić, kazni sta odslužila tudi Jean-Pierre Longonda in Filip Damjanović.

V kader Kopra se po odsluženi kazni vrača Josip Iličić. Foto: Jure Banfi Vedno pestri so bili v zadnjih sezonah tudi obračuni Celja in Olimpije. Bolj ali manj jasno je, da se bodo v sredo na stadionu Z'dežele prvaki v odhajanju pomerili s svojimi nasledniki. Grofi lahko že na naslednjih dveh tekmah tudi teoretično potrdijo državni naslov, precej več pritiska pa je na strani zmajev.

Olimpija je na prvi tekmi v dobi novega športnega direktorja Necata Aygüna slavila zmago. Foto: Aleš Fevžer

Ljubljančani so na prvi tekmi v dobi novega športnega direktorja Necata Aygüna vknjižili zmago nad Aluminijem, a jih v lovu na evropsko vozovnico čaka še ogromno dela. Zaostanek za drugim mestom ni velik, po drugi strani pa Olimpiji za ovratnik še vedno diha mestni tekmec Bravo. Kot je pred dnevi v drobovju Stožic razlagal tudi Igor Barišić, bodo naslednje poteze ljubljanskega kluba povsem odvisne od tega, ali bo Federicu Bessoneju in njegovi ekipi uspelo ujeti Evropo.

Odgovorni možje v Celju lahko na drugi strani del svojih misli že osredotočijo k poletnemu kadrovanju in naskakovanju tretje zaporedne evropske jeseni. Bessone proti grofom še ni izgubil, izločil jih je tudi iz pokala, a Campelos bo želel na vsak način ohraniti popolno statistiko na celjski klopi.

Primorje in Mura na pot po nujne točke

Preostala dva obračuna 30. kroga bo zaznamoval boj za obstanek. Tako Primorje kot Mura se po nujne točke podajata na gostovanje. Ajdovce v sredo čaka gostovanje v Stožicah pri Bravu, Mura, ki je prav proti Šiškarjem kljub dobri predstavi v prejšnjem krogu ostala praznih rok, pa se bo v četrtek odpravila v Kidričevo.

