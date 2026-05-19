Torek, 19. 5. 2026, 17.35

24 minut

Dirka po Italiji, 10. etapa (Viareggio–Massa, 42 kilometrov)

Filippo Ganna v vožnji na čas brez konkurence, Eulalio zadržal rožnato

Filippo Ganna | Filippo Ganna na ravninskem kronometru Gira ni imel prave konkurence. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Kolesarji so na Dirki po Italiji danes po dnevu premora opravili edini kronometer na dirki, popolno prevlado pa je na ravninski 42-kilometrski trasi od Viareggia do Masse prikazal italijanski prvak Filippo Ganna (Netcompany Ineos). Najbližjega tekmeca, svojega nizozemskega moštvenega kolega Thymena Arensmana, je premagal za minuto in 54 sekund, tretji je bil Francoz Remy Cavagna (Groupama–FDJ United). Portugalec Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) je ubranil rožnato majico vodilnega, se je pa njegova prednost v skupnem seštevku Gira zmanjšala na 27 sekund.

Jonas Vingegaard
V razburljivem dvoboju favoritov zmaga Vingegaarda

Osrednji favorit za zmago na letošnji rožnati pentlji, Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), je današnjo vožnjo na čas končal na 13. mestu, okrogle tri minute za zmagovalcem Ganno, Eulalio pa je bil 41. s štirimi minutami in 57 sekundami zaostanka za zmagovitim Italijanom. Vingegaard se je tako rožnatemu Portugalcu v skupnem seštevku približal na 27 sekund, Arensman pa se je prebil na tretje mesto (+1:57) in Avstrijca Felixa Galla (Decathlon CMA CGM) izrinil na četrto. Na peto mesto je napredoval Avstralec Ben O'Connor (Jayco AlUla), ki je danes na solidnem 11. mestu za Ganno zaostal 2:42 minute.

Ganna je 42 kilometrov prevozil s povprečno hitrostjo 54,9 kilometrov na uro ter slavil jubilejno 40. zmago v karieri in 30. v vožnjah na čas. Na tritedenskih dirkah je dobil že devet kronometrov, danes sedmega na domači pentlji. "Opravili smo odlično delo čez zimo, še posebej z našimi kandidati za visoka mesta, kot je Arensman, ki se je prav tako izkazal. To je lepa zmaga za nas in zagotovo bomo danes malce proslavljali, saj nas nato čaka še zahtevnih 14 dni garanja," je po zmagi dejal Ganna. "Res sem zadovoljen, da sem po dolgem času odpeljal zares dober kronometer ... Na srečo tudi brez kakšnega klanca," je še dodal 29-letni domačin.

Ganna je odpeljal najhitrejši kronometer daljši od 40 kilometrov v zgodovini Gira. 

Giro se nadaljuje jutri z razgibano 195-kilometrsko etapo od Porcarija do Chiavarija, ki bi lahko tudi prinesla predajo rožnate majice.

