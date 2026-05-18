Ljubljanski župan Zoran Janković, ki je pred dobrim tednom dni napovedal, da bo jeseni znova kandidiral za položaj, bi težko zmagal že v prvem krogu županskih volitev, kaže majska anketa Ninamedie Vox populi za časnik Dnevnik. Z Jankovićevo odločitvijo, da bo znova kandidiral, je sicer zadovoljnih 44,2 odstotka vprašanih.

Kandidaturo za župana Mestne občine Ljubljana sta poleg Zorana Jankovića do zdaj napovedala dva kandidata, in sicer mestni svetnik in predsednik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratović ter mestni svetnik in predsednik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc. Ninamedia pa je podporo merila tudi drugim potencialnim kandidatkam.

V anketi so največjo podporo izmerili Jankoviću, ki bi ga izbralo 36,8 odstotka vprašanih, nekdanjo predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič bi izbralo 19,6 odstotka, Primca 10,2 odstotka, sokoordinatorico Levice in ministrico za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Asto Vrečko 8,8 odstotka, Feratovića pa 5,6 odstotka vprašanih. Nobenega od navedenih ne bi izbralo 12,2 odstotka, 6,8 odstotka pa jih ni želelo odgovoriti.

Z Jankovićevo odločitvijo za vnovično kandidaturo je zadovoljnih 44,2 odstotka vprašanih, 34,8 odstotka jih ni zadovoljnih, 21 odstotkov pa ne ve ali pa o tem nima mnenja.

Ninamedia je volivce spraševala tudi, kako so Ljubljančani in Ljubljančanke zadovoljni s kakovostjo življenja v prestolnici. Zadovoljnih je 67,4 odstotka vprašanih, nezadovoljnih 26,6 odstotka vprašanih, šest odstotkov pa jih je odgovorilo, da ne ve ali ne zna oceniti.

Kako zadovoljni so Ljubljančani z vodenjem mesta?

Volivci so se izrekli tudi glede tega, kako zadovoljni so z vodenjem Ljubljane v dvajsetih letih, odkar je župan leta 2006 postal Janković. 13,6 odstotka volivcev je zelo zadovoljnih, zadovoljnih 25,4 odstotka, ravno toliko jih je tudi srednje zadovoljnih. Da niso zadovoljni, je dejalo 20 odstotkov vprašanih, 14,4 odstotka volivcev pa jih sploh ni zadovoljnih. Da ne ve oziroma ne zna oceniti, je odgovorilo 1,2 odstotka volivcev. Povprečna ocena zadovoljstva z Jankovićevim vodenjem občine je 3,04, navaja Dnevnik.

Ninamedia je anketo za Dnevnik izvedla med 11. in 13. majem med 500 sodelujočimi po telefonu in spletu.