Krilni napadalec Olimpije si je huje poškodoval koleno
Črne napovedi so se uresničile, Nemanjo Motika čaka dolgotrajno okrevanje
Pri nogometnem klubu Olimpija v zadnjem obdobju nimajo veliko razlogov za dobro voljo. Moštvo je po porazu na gostovanju v Celju (0:2) na lestvici zdrsnilo na peto mesto, ki ne vodi v Evropo, dalj časa pa zmajem ne bo mogel pomagati Nemanja Motika. Na srečanju proti Aluminiju (2:1) si je huje poškodoval desno koleno, tako da ga čaka dolgotrajno okrevanje. Zmaji so nedavno ostali že brez poškodovanega branilca Veljka Jelenkovića, tako da je to nov udarec za zeleno-bele, ki bodo potrebovali imeniten izkupiček v zaključku sezone, če bodo hoteli v prihodnji sezoni zaigrati v Evropi.
po braniclu Veljku Jelenkoviću pa je
Slovenski nogometni prvoligaš Olimpija iz Ljubljane je po branilcu Veljku Jelenkoviću za dlje časa izgubil še napadalno usmerjenega Nemanjo Motiko. Kot so sporočili iz kluba, Motiko zaradi poškodbe kolena čaka dolga rehabilitacija.
"Na sobotni tekmi proti Aluminiju je Nemanja Motika staknil hujšo poškodbo desnega kolena. Le nekaj minut po vstopu v igro je priigral najstrožjo kazen, ob tem pa v trku z gostujočim vratarjem utrpel poškodbo sprednje križne in notranje stranske vezi kolena," se glasi sporočilo za javnost pri Olimpiji, v katerem so dodali, kako so dodatni zdravniški pregledi potrdili, da je potrebna operacija, nato pa sledi dolgotrajna rehabilitacija 23-letnega Nemanje Motike. V Nemčiji rojeni srbski krilni napadalec bo tako odsoten dolgo časa, tako da bi se lahko na igrišča morda vrnil šele prihodnje leto. Olimpija je nedavno z njim podaljšala sodelovanje do konca maja 2028. V tej sezoni je za zmaje v 1. SNL zbral 16 nastopov, v polno pa zadel le enkrat.
Olimpija je v domači ligi šele na petem mestu in jo do konca sezone na preostalih petih tekmah čaka še ogorčen boj za evropska mesta. Le prva tri vodijo v Evropo, pri čemer je prvo praktično že oddano Celju (65 točk), drugi je Koper (52), sledita pa Maribor in Bravo (47). Olimpija je pri 46 točkah, do konca sezone pa bo še gostovala v Kopru, igrala doma s Primorjem, gostovala v Mariboru, gostila Radomlje in "gostovala" pri Bravu, s katerim ima v zadnjih sezonah izjemno skromen izkupiček.