Pri nogometnem klubu Olimpija v zadnjem obdobju nimajo veliko razlogov za dobro voljo. Moštvo je po porazu na gostovanju v Celju (0:2) na lestvici zdrsnilo na peto mesto, ki ne vodi v Evropo, dalj časa pa zmajem ne bo mogel pomagati Nemanja Motika. Na srečanju proti Aluminiju (2:1) si je huje poškodoval desno koleno, tako da ga čaka dolgotrajno okrevanje. Zmaji so nedavno ostali že brez poškodovanega branilca Veljka Jelenkovića, tako da je to nov udarec za zeleno-bele, ki bodo potrebovali imeniten izkupiček v zaključku sezone, če bodo hoteli v prihodnji sezoni zaigrati v Evropi.

