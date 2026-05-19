Katastrofalna novica iz Avstrije: konec upanja za ogromno Slovencev

Avgusta lani se je zrušil eden največjih sistemov mrežnega marketinga na svetu, Lyconet/myWorld, v katerega je v zadnjem desetletju in pol ogromno denarja vlagalo tudi na tisoče Slovencev. V začetku tega leta so že prejeli izredno neprijetno informacijo, da je denar matične družbe v ozadju mrežnega marketinga, avstrijskega podjetja myWorld International, ki je v stečaju, dobesedno izpuhtel v zrak. Zdaj je sledil še en šok: upanja, da bi si člani Lyconeta med stečajnim postopkom lahko na kakršen koli način povrnili denar, ki so ga vložili v najrazličnejše delnice in produkte podjetja oziroma nakupovalne točke, pridobljene prek programa myWorld, ni več.

Mrežni marketing myWorld/Lyconet, ki je bil nekoč znan kot Lyoness, upravljalo pa ga je graško podjetje myWorld International, se je avgusta lani po tem, ko so v družbi razglasili insolventnost, sesedel sam vase.

Spletna mesta myWorld nenadoma niso več delovala, kar je pomenilo tudi, da so člani mrežnega marketinga Lyconet – ta je v več evropskih državah sicer že leta veljal za piramidno shemo – tako rekoč čez noč izgubili dostop do svojih naložb.

Objava Lyconeta o prihajajočih izjemnih spremembah, ki so jo na Facebooku delili le nekaj tednov pred kolapsom mrežnega marketinga. Na fotografiji je Hubert Freidl, nekdanji prvi mož Lyconet/myWorld, ki zdaj živi v Dubaju in se predstavlja kot svetovalec za podjetja. Digitalne sledi o svojem delovanju v Lyconetu/myWorld intenzivno briše oziroma zakriva. Na njegovem profilu na družbenem omrežju LinkedIn ta mrežni marketing ni omenjen niti enkrat. Foto: Posnetek zaslona/Ambienti

Med njimi je bilo tudi ogromno Slovenk in Slovencev, po naših informacijah več deset tisoč. Vrednost njihovih naložb v različne delnice, produkte in projekte podjetja myWorld International je segala od nekaj tisoč do celo več sto tisoč evrov.

Višje umeščeni člani mrežnega marketinga Lyconet so panične vlagatelje septembra lani prek videokonferenc obvestili, da v primeru neuspešne likvidacije družbe myWorld International sledi stečaj, upniki – torej vsi, ki so vlagali v naložbe, ki jih je ponujal Lyconet oziroma MyWorld – pa morajo nato svoje terjatve prijaviti v stečajno maso.

Denarja naj ne bi bilo dovolj niti za poplačilo stroškov stečajnega postopka

Kot je razvidno iz uradnega dokumenta o stečajnem postopku podjetja myWorld International, ki ga je pred dnevi objavila avstrijska organizacija za zaščito upnikov KSV1870, je terjatve do zdaj prijavilo samo nekaj več kot 1.600 opeharjenih članov mrežnega marketinga. Skupna vrednost terjatev (podatek samo za prvih tisoč) je znašala skoraj 35 milijonov evrov, priznanih pa je bilo le nekaj več kot šest milijonov.

Glede na to, da je bil mrežni marketing Lyconet / myWorld prisoten v več deset državah, imel pa naj bi več milijonov članov - gre sicer za oceno, saj prave številke niso bile nikoli povsem jasne, podjetje je ta podatek zelo skrivalo -, je bilo s strani posameznih vlagateljev prijavljenih zelo malo terjatev. Foto: Posnetek zaslona

Že februarja letos so bili medtem znani tudi podatki o stečajnem postopku avstrijske podružnice podjetja, in sicer myWorld Austria. Izpodbijanih je bilo namreč kar 98 odstotkov od prijavljenih terjatev – od približno 7,9 milijona evrov vloženih terjatev jih je bilo priznanih le za okrog 174 tisoč evrov.

Tega denarja vlagatelji v Lyconet / myWorld sicer zelo verjetno ne bodo videli nikoli, opozarjajo v organizaciji KSV1870, saj v stečajni masi naj ne bi bilo dovolj denarja niti za poplačilo stroškov stečajnega postopka. Denar podjetja myWorld International je namreč izpuhtel v neznano. Kot smo poročali že februarja, naj bi bil postopek insolventnosti zgolj formalnost, poravnava upnikov pa je tako rekoč izključena.

Uradni dogodki Lyconeta so bili, kot je značilno za mnoge večje večnivojske mrežne marketinge, ki se spogledujejo z obtožbami, da so prikrite piramidne sheme, ekstravagantni. Na fotografiji je dogodek Lyconeta leta 2023 v Veltins Areni v nemškem Gelsenkirschnu, kjer je najvišje uvrščena članica Lyconeta, Slovenka, kot darilo prejela luksuznega Mercedesovega superšportnika. Foto: Lyconet / Facebook

Konec upanja

Tudi če je kateri od članov ugaslega mrežnega marketinga še imel trohico upanja, da bo na koncu tunela morda vendarle zabrlela lučka, se to zelo verjetno ne bo zgodilo. V dokumentu, ki ga je objavila organizacija KSV1870, je namreč izrecno navedeno, da:

" ... stečajni upravitelji terjatve zasebnih upnikov izpodbijajo predvsem zato, ker terjatev iz naslova nakupovalnih točk (pridobljenih prek programa myWorld cashback, op .p.), tako imenovanih produktov v oblaku, delnic in drugih produktov ni mogoče uveljavljati v insolvečnem postopku."

Z drugimi besedami: ne samo, da glavnine premoženja, ki so ga člani Lyconeta upravljali v okviru mrežnega marketinga, ne morejo več dobiti nazaj, zanj tudi ne morejo zahtevati kompenzacije.

Lyoness – to je bilo prejšnje ime marketinga Lyconet / myWorld – je bil zaradi sumov in obtožb, da mrežno-marketinška komponenta delovanja organizacije kaže znake piramidne sheme, tako rekoč od ustanovitve leta 2003 tarča preiskav v številnih državah, tudi v domači Avstriji, kjer so Lyoness za piramidno shemo razglasila štiri civilna sodišča, a je višje deželno sodišče leta 2016 nato razsodilo, da Lyoness ni piramidna shema. Drugačnega mnenja so pristojni organi v več drugih evropskih državah, na primer v Italiji, na Norveškem in Poljskem, kjer so Lyoness oziroma myWorld uradno razglasili za piramidno shemo in prepovedali nadaljnje rekrutiranje novih članov. Preiskave delovanja avstrijskega podjetja so bile sprožene tudi v več drugih državah, kot so Francija, Švedska, Madžarska, Rusija, Litva, Lihtenštajn in Grčija. Foto: Shutterstock

V kaj so ljudje pravzaprav sploh vlagali?



Kot je za Siol.net že lani razkrila slovenska vlagateljica v Lyconet, ki ni želela biti imenovana, so jim promotorji oziroma rekruterji Lyconet predstavljali kot naložbo v digitalizacijo in nepremičnine.



Različnih projektov, v katere so lahko vlagali, je bilo veliko – že leta 2018 smo na Siol.net poročali, da je Lyconet promoviral lastno kriptovaluto eCredits, ki je sicer klavrno propadla –, a niso bili realizirani tako rekoč nikoli.



Eden od večjih je bila gradnja domnevnega poslovno-trgovskega središča v Hannovru v Nemčiji, kjer bi vsak član Lyconeta, ki bi vložil konkretno vsoto, dobil lastniški delež. "Takrat so vsi podjetniki, ki jih poznam, in teh je veliko, vlagali v projekt X, ki ti je zagotovil lastniški delež v objektu, ki bi postal trgovsko središče, in delež v domnevni novonastali trgovski družbi. Od tega trgovskega središča nato ni bilo nič, saj so vse skupaj prodali, še preden so ga začeli graditi," je pojasnila.



Vsa vložena sredstva članov mrežnega marketinga je Lyconet po besedah vlagateljice nazadnje spremenil v "delnice v oblaku", nato pa je sledila insolventnost matičnega podjetja.



"Kadar je prišel čas izplačil, so spremenili splošne pogoje. Ljudje so obupani, nekateri še vedno odplačujejo posojila, ki so jih najeli za svoje naložbe v Lyconet," je še razkrila naša sogovornica.