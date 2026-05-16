Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović je imel po zadnji domači tekmi Celja v tej sezoni častno vlogo, saj je prvakom Prve lige Telemach podelil spominske medalje za naslov. Prvi mož slovenskega nogometa se je v pogovoru za Šport TV še enkrat sprehodil skozi najbolj zanimive dogodke v tej sezoni, hkrati pa slovenski javnosti že predstavil novost, ki bo na zelenicah 1. SNL zaživela že v prihodnji sezoni.

Sezone 2025/26 še ni konec, so pa že znani njeni osrednji poudarki. Naslov prvaka so osvojili Celjani. Zagotovili so si ga že krepko pred koncem sezone, po zadnji domači tekmi Celjanov, v predzadnjem krogu 1. SNL so v derbiju pričakali najbližjega zasledovalca iz Kopra in v razburljivem srečanju ostali praznih rok (1:2), pa je na stadionu Z'dežele sledila še slavnostna predaja "kante" in spominskih medalj. Lovoriko je prejel v roke kapetan Celja Žanu Karničniku, na podelitvi pa je imel pomembno vlogo tudi predsednik NZS Radenko Mijatović.

Prvi mož slovenskega nogometa Radenko Mijatović je sodeloval na podelitvi lovorike Celjanom. Foto: Aleš Fevžer

Čestital je Korošcu, katerega pogosto srečuje tudi na reprezentančnih dogodkih, pred tem pa je še stopil prek kamere Šport TV in izpostavil najbolj pomembne zgodbe sezone 2025/26, katere ligaški del se bo končal prihodnji konec tedna, nato pa bodo sledile le še dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL.

Kaj je torej o sezoni, v kateri so na slovenski prestol stopili nogometaši Celja, povedal prvi mož slovenskega nogometa? "Izpostavil bi, da so Celjani zasluženo prvaki, saj so vodili večino sezone. V določenem delu se je njihova prednost malce skrčila, a so se nato kakovostno pobrali in zasluženo osvojili prvenstvo," je imel v mislih obdobje po odhodu Alberta Riere, ko so Celjani pod vodstvom začasnega naslednika Španca Ivana Majevskega začeli nizati slabše rezultate. Ko pa je Belorusa zamenjal Portugalec Vitor Campelos, so grofje ujeli zmagoviti ritem in tako blesteli, da so si tretji naslov prvaka zagotovili že krepko pred koncem sezone.

Od stečaja Domžal do uspeha Brava

Domžalski klub je v začetku leta 2026 izginil s slovenskega nogometnega zemljevida. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Po čem pa si bo predsednik NZS še zapomnil sezono 2025/26? "V tej sezoni je bilo veliko dogodkov. Eden pomembnejših je bil stečaj oziroma izstop NK Domžale po polovici sezone. Sezono si bomo zapomnili tudi po tem, da se naši najbolj znani ekipi, Maribor in Olimpija, nista uvrstili v evropska tekmovanja, pa tudi po uspehu Brava, ki je imenitno odigral drugi del sezone. Tako je bilo veliko zanimivih dogodkov v 1. SNL," je pohvalil mladi ljubljanski klub, ki bo končal sezono na tretjem mestu in s tem prekrižal načrte večnima rivaloma iz Maribora in Ljubljane, vijolicam in zmajem, ki si sploh nista priigrali evropskih vozovnic. Slovenski nogomet je kaj takšnega, da se je to zgodilo obema velikanoma, nazadnje doživel leta 2008.

"Če se je v zadnjih letih o prvem mestu odločalo šele v zadnjih krogih, pa je bil tokrat prvak znan že prej. Tudi v boju za obstanek je udeleženca v dodatnih kvalifikacijah odločil medsebojni obračun med Muro in Primorjem, tako da je bila sezona kljub temu, da so Domžale izpadle iz lige po polovici sezone, zelo zanimiva," je še Mijatović povedal za Šport TV.

Pozabavati se z varnostjo in redom na stadionih

Zmagovalec zadnjega prekinjenega večnega derbija je bil potrjen za zeleno mizo. Foto: Aleš Fevžer Na vprašanje, kje vidi možnosti za napredek slovenskega klubskega nogometa, je odgovoril: "Kakovost nogometa v 1. SNL je kljub temu, kar sem naštel prej, dobra. Videli smo uspehe NK Celje v evropskih tekmovanjih. Prostora za izboljšavo je veliko, največ ga je v kakovosti igre vodilnih ekip iz preteklih sezone, ki se bodo v tem premoru resetirale in zagotovo prišle bistveno bolje pripravljene v novo sezono. V prvenstvu ni več lahkih tekem," je izpostavil predsednik krovne zveze, ki si želi močnejšega Maribora in Olimpije, s tem pa tudi še večje konkurence za prvo mesto. Tega bo skušalo v prihodnji sezoni ubraniti Celje, ki se lahko za slovenske razmere pohvali z največjim proračunom.

Mijatović, ki je zadnjo domačo tekmo Celja v tej sezoni spremljal na stadionu na častni tribuni poleg predsednika prvakov Valerija Kolotila, je napovedal, kako bo potrebno veliko narediti tudi na področju financiranja klubov. "Tega področja se je treba lotili dosti preudarno. Preudarno se je treba lotili tudi reda na stadionih, saj to, kar se je v tej sezoni dogajalo na nekaterih tekmah, ne sodi na nogometna igrišča. S tem se bo treba zelo pozabavati," želi izkoreniniti s slovenskih nogometnih prizorišč dogodke, zaradi katerih se je denimo nedavno prekinil večni derbi, največji praznik slovenskega klubskega nogometa, v Ljudskem vrtu, nato pa je Mariborčane doletela ostra kazen.

Obeta se velika sprememba

Na dvoboju v Celju je znova buril duhove pravilo NZS, kako mora nujno od prve minute zaigrati v vsaki ekipi vsak eden mladi slovenski nogometaš, ki bi lahko po letih zaigral za izbrano vrsto do 21 let. Grofje so podobno kot že večkrat spoštovali pravilo z nepriljubljenim dodatkom, da so v začetno enajsterico postavili igralca, ki je ustrezal starostnemu merilu (20-letni vratar Luka Kolar), a ga nato že po prvi minuti zamenjali s starejšim soigralcem (prvi čuvaj mreže Celja in tudi slovenski reprezentant Žan Luk Leban). Bi se lahko pravilo v prihodnje v izogib takšnim potezam kaj spremenilo?

Žan Luk Leban, ki je pred tekmo prejel nagrado za najboljšega igralca Celja po mnenju navijačev iz rok predsednika Valerija Kolotila, je v igro vstopil v prvi minuti srečanja s Koprom. Le minuto pozneje je prejel zadetek, dvoboj s kanarčki pa izgubil z 1:2. Foto: Aleš Fevžer

Predsednik Mijatović ima o tem jasno mnenje: "Če bi klubi delovali tako morajo in bi vzgajali mlade igralce ter postavili sistem vzgoje mladih igralcev, do tega sploh ne bi prihajalo. Pri najboljših evropskih klubih so glede tega sistemi utečeni. V ekipah kot so PSG, Arsenal ali Real Madrid igrajo trije, štirje ali pet igralcev, mlajših od 21 let. Da v Sloveniji ne premoremo igralcev, ki bi lahko nastopali v državnem prvenstvu, mi ne more nobeden trditi. Zato smo se tudi odločili, da se to onemogoči," je pred kamerami Šport TV dal vedeti, kako je bila glede tega sprejeta pomembna novost in da bo odslej v 1. SNL drugače. Že v sezoni 2026/26, ki se bo začela čez dva meseca.

Navijači Celja na tekmah svojih ljubljencev v prihodnji sezoni ne bodo več gledali ekspresnih menjav, s katerimi je strokovno vodstvo grofov "zaobšlo" pravilo NZS. Foto: Aleš Fevžer

"Mladi igralec v naslednji sezoni, to smo uskladili z vsemi klubi in komisijo za profesionalen nogomet, mora začeti tekmo in odigrati najmanj en polčas," je predstavil spremembo, ki se jo bodo morali držati prvoligaški klubi. Se bo verjetno zaradi višje sile, saj bi lahko igralci, ki bi ustrezali temu merilu, zaradi poškodbe, kartonov ali česa drugega zapustili zelenico še pred koncem prvega polčasa, potrebno prilagoditi tudi tem izjemam.

"Še enkrat apeliram na klube, da je vzgoja igralcev pomembna tudi za njihove poslovne modele in da je to zadeva, na kateri morajo podelati največ sami. Tu NZS kot sama ne more narediti več," je ob slovesnosti v knežjem mestu sklenil pogovor Mijatović in dal vedeti, kako imajo škarje in platno, kar se tiče vprašanja zastopanosti mladih igralcev v ekipah, v svojih rokah klubi.