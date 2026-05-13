NK Maribor NK Maribor 1. SNL Uroš Mlakar Drago Cotar

Sreda, 13. 5. 2026, 21.30

4 minute

Uroš Mlakar ja nasledil Draga Cotarja

NK Maribor ima po 20 letih novega predsednika

Drago Cotar | Drago Cotar se je po 20 letih poslovil s čela NK Maribor. | Foto Vid Ponikvar

Drago Cotar se je po 20 letih poslovil s čela NK Maribor.

Foto: Vid Ponikvar

Uroš Mlakar, mariborski poslovnež in dosedanji podpredsednik, je novi predsednik NK Maribor Branik. S tega položaja se je po 29 letih na svojo pobudo poslovil Drago Cotar. Zamenjava je bila dogovorjena že pred nekaj tedni, zdaj pa tudi potrjena na seji upravnega odmora kluba iz Ljudskega vrta.

Drago Cotar je ob zaključku skoraj polni dve desetletji trajajočega dela v zahtevni vlogi povedal: "Ko se ozrem nazaj, je za nami res pestro, zanimivo obdobje. Kot v življenju tudi v nogometu niso samo uspehi, ampak tudi padci. Toda nedvomno je bilo od leta 2006 več trenutkov, ko sem užival kot trpel. Morda oziroma zagotovo smo kdaj naredili tudi kakšno napako, a smo vse počeli v dobri veri in z najboljšimi nameni. Z edino mislijo – za Maribor!"

V podjetju, ki je bilo prej v stoodstotni lasti športnega društva NK Maribor, ima zdaj 74-odstotni lastniški delež podjetje Acunmedya, investicije v šport, d.o.o., 26-odstotni delež pa društvo, na čelu katerega bo odslej Uroš Mlakar, mariborski poslovnež in dosedanji podpredsednik. "Zasnovali smo skupen projekt z Acunom Ilicalijem, ki je omogočil zagotavljanje dolgoročnejše finančne stabilnosti in bo v prihodnje, verjamem, uresničil tudi tekmovalne cilje ter infrastrukturni razvoj, kateri bo koristil tako članski ekipi kot tudi mlajšim selekcijam," je še povedal Cotar. "Za umik z mesta predsednika sem se odločil zaradi osebnih razlogov. V petek bom dopolnil 75 let in menim, da je napočil čas, da prepustim mesto mlajšim."

Olimpija : Maribor | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer "Za vsakogar velja: kdor pride v Maribor, mora najprej biti hvaležen, da je to priložnost sploh dobil. Nato pa narediti vse, da si pridobi zaupanje okolja. Zame se veliko ne spreminja, saj sem bil že kot podpredsednik društva intenzivno vpet v dogajanje," je v prvi izjavi dejal Mlakar. "Smo v obdobju, ko smo se najprej morali privaditi na novo realnost s prihodom turških investitorjev. Kot društvo predvsem skrbimo, da se zaveze iz pogodbe izpolnjujejo. Kot klub v celoti pa nedvomno nismo zadovoljni s trenutnim stanjem, zato je pred nami zahtevno obdobje, v katerem želimo ob ustrezni finančni disciplini poskrbeti tudi za vrnitev na uspešne rezultatske tirnice."

