Policija, Šport Maribor in varnostno podjetje M.B. Events zavračajo odgovornost za sobotni incident s pirotehničnimi sredstvi, ki se je zgodil na nogometnem derbiju med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu, zaradi česar je bila tekma prekinjena. Pripadniki navijaške skupine Viole so omenjena sredstva na stadion neuradno prinesli že pred dvobojem. Odgovornost je prevzel NK Maribor. Sporočajo, da bodo sprejeli tudi posledice in kazen. Iz NK Olimpija pa so sporočili, da Matevž Vidovšek ni utrpel poškodbe.

Na omenjeno dejstvo je opozoril tudi direktor varnostnega podjetja M.B. Events Mitja Berden in ob tem poudaril, da varnostniki ob vstopu na stadion opravijo zgolj površinski pregled. "Ne moremo odgovarjati za stvari, ki so na objekt prinesene pred dogodkom. Naša naloga je, da obiskovalce preverimo zgolj pred vhodom in opravimo pregled vrhnjih oblačil ter prtljage. To ne pomeni, da med samo prireditvijo ne nadzorujemo tudi ostalih stvari, a nismo vsemogočni." Dodal je še, da so pred tekmo na tribunah in pri vhodih na objekt našli nekaj pirotehničnih sredstev ter storilce predali policiji, a jim žal ni uspelo odkriti vsega. Pregled objekta je po njegovih besedah pred dvobojem sicer opravila tudi policija.

Policija je v odgovoru za STA navedla, da je načrtovala ustrezne ukrepe ter uporabila vse kadrovske in materialne vire za izvedbo policijskih nalog pri varovanju nogometne tekme. Varnost same prireditve pa je glede na zakonodajo obveznost organizatorja, kar je bil v tem primeru Nogometni klub Maribor. "Organizator mora na podlagi 10. člena Zakona o javnih zbiranjih prireditev organizirati tako, da bo poskrbljeno za red, da ne bosta ogrožena življenje in zdravje udeležencev ali drugih oseb oziroma njihovo premoženje. Organizator mora na podlagi pete alineje prvega odstavka 14. člena in drugega odstavka 16. člena istega zakona zagotoviti ukrepe, ki so mu bili določeni v dovoljenju pristojne upravne enote (preprečiti vnos pirotehničnih izdelkov)," so zapisali na Policijski upravi Maribor.

Foto: Aleš Fevžer Ob tem so potrdili, da je varnostna služba zaznala več poskusov vnosa pirotehničnih izdelkov, zaradi česar je osebe, ki so to poskušale, predala policiji. Zaradi kršitve 26. člena zakona o javnih zbiranjih organizatorju grozi globa med 500 in 8 tisoč evri, odgovorni osebi pravne osebe pa od 250 do 400 evrov.

Po mnenju Berdena za zagotavljanje varnosti predstavlja veliko težavo tudi prelahka dostopnost slovenskih nogometnih stadionov. "Za njihovo zaščito bi morali poskrbeti upravljavci. Na družbenih omrežjih se pogosto pojavljajo slike, na katerih se ljudje slikajo ob zelenicah. Sam menim, da bi morala Nogometna zveza Slovenije klubom odrediti, da se strožje pregleda tudi tiste, ki imajo akreditacije za dostop do stadiona, ne pa da se na račun tega lahko izmaknejo vsemu."

Pri podjetju Šport Maribor, ki upravlja športne objekte v Mariboru, sicer zavračajo navedbe, da je objekt prelahko dostopen. "Na južno tribuno ni mogoče priti drugače, kot da si nekdo ponoči prinese lestev in prepleza ograjo. Policija pred vsakim takšnim dogodkom opravi bombni pregled, zato lahko sklepamo, da bi našla pirotehniko, če bi ta tam bila prisotna," je za STA povedal Matej Pungartnik, ki kot zaposlen v omenjenem podjetju med drugim skrbi tudi za Ljudski vrt.

Foto: Aleš Fevžer Da je zagotavljanje varnosti odgovornost organizatorja, izpostavlja tudi Pungartnik. "Ko gre za varnostne ukrepe, se je potrebno obrniti na njih, pri čemer lahko pet dni pred tekmo najamejo redarje, ki bodo nadzorovali Ljudski vrt ali sami pregledajo tribune pred začetkom srečanja." Podjetje M.B. Events ima sicer z NK Maribor sklenjeno pogodbo o varovanju, o prekinitvi katere pa zaenkrat ne razmišljajo. V klubu sobotnih neljubih dogodkov še niso komentirali. Na spletni strani so objavili zgolj izjavo začasnega trenerja moštva Mitje Piriha, ki je bil do dogajanja precej prizanesljiv.

Kaj pa odziv NK Maribor in NK Olimpija?

To je najtežji trenutek v tej zahtevni sezoni, pa v odzivu na sobotno dogajanje na njihovem stadionu sporočajo iz NK Maribor. "Doživeli smo boleč udarec, hujši od poraza na igrišču. Gre za odraz vsega, kar se je dogajalo v preteklem obdobju in za kar smo krivi mi kot klub. Pripeljalo pa je to tega, da so se negativne zadeve kopičile in izbruhnile v sobotnem večeru. Ampak žal na nedopusten in najbolj boleč način. NK Maribor se iskreno opravičuje zaradi dogodkov, ki so se zgodili v soboto zvečer v Ljudskem vrtu in so ogrozili varnost udeležencev ter škodili ugledu NK Maribor. Znano je, kakšna je vijol’čna strast, da so sezono ob športnih neuspehih zaznamovala številna razočaranja, vendar je sobotno dogajanje šlo predaleč."

Maribor: Sprejemamo odgovornost in bomo sprejeli posledice ter kazen

Foto: Aleš Fevžer "Kot klub sprejemamo odgovornost in bomo sprejeli posledice ter kazen, ki jo bodo določili disciplinski organi. Ob tem pa vložili neizmeren trud v prizadevanja, da se ne le sobotni dogodki, ampak karkoli podobnega, nikoli več ne ponovi." Iz NK Maribor še sporočajo: "Opravili bomo temeljito analizo, z upoštevanjem vseh okoliščin, ki so privedli do tovrstnega navijaškega izbruha. Tako po športni plati kot glede zunanjih dejavnikov. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bodo navijači svojo pripadnost klubu ter vrednote, ki nas delajo posebne, izražali na pravi način — tako kot so to že velikokrat pokazali s ponosnim predstavljanjem naših barv in identitete."

Olimpija: Zdravniški pregled je pokazal, da Vidovšek ni utrpel posledic

Matevž Vidovšek Foto: Aleš Fevžer Sporočilo za javnost na temo incidenta na derbiju so poslali tudi iz NK Olimpija. "V NK Olimpija Ljubljana ostro obsojamo dogodke na večnem derbiju, saj takšno ravnanje 'navijačev' nima mesta na nogometnih stadionih in meče slabo luč na celoten slovenski šport. Ob tem se upravičeno postavlja vprašanje, kako je bilo mogoče na stadion vnesti tolikšno količino pirotehničnih sredstev, zaradi katerih je nastradal tudi vratar Matevž Vidovšek. Zdravniški pregled je pokazal, da na srečo ni utrpel posledic, čeprav je po tekmi in tudi včeraj občutil bolečine v glavi in ušesu. Pričakujemo temeljit pregled vseh varnostnih postopkov ter jasne odgovore pristojnih." Ob tem so se zahvalili za glasno in korektno navijanje Green Dragonsom.