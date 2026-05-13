Sreda, 13. 5. 2026, 15.40

Ostre obtožbe iz tabora Olimpije

Olimpija grozi z bojkotom: To je največji škandal v zgodovini nogometa

Adam Delius Igor Barišić Olimpija | Pri Olimpiji so ogorčeni nad spornimi sodniškimi odločitvami v korist Brava. | Foto Vid Ponikvar

Vodstvo na večnem derbiju, preden se je tekma zaradi divjanja mariborskih navijačev predčasno zaključila, posledično pa bržčas tudi osvojene tri točke za zeleno mizo so za Olimpijo v teh dneh slaba tolažba. Bravo je poskrbel, da so že pred derbijem izpuhtele zadnje teoretične možnosti, da bi zmaji v prihajajočem poletju zaigrali na evropski sceni. Vodstvo Olimpije zdaj dviguje prah z ostrimi obtožbami, da je mestni tekmec to storil na neregularen način, s pomočjo spornih sodniških odločitev.

Pri Olimpiji so počakali, da je kontrolor sojenja Robert Krajnc v Sportklubovi oddaji Pod prečko potrdil, da je bila enajstmetrovka, s katero je Bravo v prejšnjem krogu Prve lige Telemach proti Radomljam prišel do treh točk, dosojena neupravičeno. Potem so sprožili napad. Oster, neposreden.

Izjavo za javnost si lahko v celoti preberete na priloženi povezavi. Sodbo o tem, ali je napad upravičen ali gre za poskus odvračanja pozornosti in prelaganja krivde v tuje roke, prepuščamo drugim, dejstvo pa je, da so v zmajevem gnezdu zelo resno zgrabili 'priložnost'. Vsebino izjave je namreč v veliki meri in še z nekaj dodatki za portal 24ur.com Igor Barišić ponovil še enkrat.

"Ne vem, če ste gledali tekmo Bravo - Radomlje. To je zame največji škandal v zgodovini nogometa, česa takega še nisem videl. Moram neposredno napasti sodnike in povedati, da Olimpija tega ne bo sprejela. Z gospodom Deliusom sva imela dolg sestanek. Stanje je, da ne bomo igrali zadnje tekme z Bravom. Bojkotirali bomo to manipulacijo. Nimam težav, da tekmo izgubimo. Ko smo izgubili v Celju, smo v istem trenutku čestitali Valeriju. Bravo proti Radomljam ni slavil, ker je bil boljši, ampak zaradi sodniških odločitev," pravi direktor ljubljanskega kluba.

Barišić je dodal, da sodniki niso bili prvič na strani mestnega tekmeca Brava. "Govorimo o resnih denarjih in resni manipulaciji. Bili so štirje sodniki, VAR, kamere. To so bili ljudje, ki delajo in živijo nogomet. To so strokovnjaki. Še predsednik sodniške organizacije je rekel, da česa takega še ni videl, in ne želi več videti. To se nam je zgodilo že drugič. Proti Bravu nam je bil razveljavljen čisti zadetek. In tega ne bomo več sprejemali. Da Olimpija ne gre v Evropo na takšen način, ni v redu. Temu se smeji celotna Evropa," je sklenil prvi operativec zmajev. Nismo povsem prepričani o Evropi in nismo povsem prepričani, da ravno temu, se pa zagotovo smeji velik del Slovenije.

