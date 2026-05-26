Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Torek,
26. 5. 2026,
17.00

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Dirka po Italiji Giro d'Italia Giro d'Italia Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Visma | Lease a Bike

Torek, 26. 5. 2026, 17.00

26 minut

Dirka po Italiji, 16. etapa (Bellinzona–Cari, 113 km)

Jonas Vingegaard se je poigral s konkurenti

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard je na letošnjem Giru v svojem razredu. | Foto Reuters

Jonas Vingegaard je na letošnjem Giru v svojem razredu.

Foto: Reuters

Danski kolesarski as Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) je tudi v 16. etapi Dirke po Italiji pokazal, da na letošnji rožnati pentlji nima prave konkurence. Na zaključnem vzponu 113-kilometrske etape se je poigral s konkurenco, najdlje se je vodilnega kolesarja na dirki držal Avstrijec Felix Gall (Decathlon CMA CMG), a se je tudi tega Vingegaard otresel že 6,5 kilometra pred ciljem. Gall je na koncu dobil sprint za drugo mesto proti Avstralcu Jaiju Hindleyju (Red Bull - BORA - hansgrohe).

Fredrik Dversnes Lavik
Sportal Ubežniki pokvarili sprintersko veselico v Milanu

Začel se je zadnji teden 109. Gira in vanj je nosilec rožnate majice Vingegaard vstopil odločno. Na zaključnem klancu 16. etape, Cariju (11,6 km/8 %), so njegovi pomočniki pri Vismi naprej s tempom razredčili skupino favoritov, nato je vajeti prevzel Danec sam in strl še zadnje tekmece. Šest kilometrov in pol pred ciljem se je odpeljal še Avstrijcu Gallu.

Pred tem so eden za drugim odpadali Giulio Pellizzari, Ben O'Connor, Afonso Eulalio …

Za Vingegaardom se je oblikovala skupina z Gallom, Derekom Geejem, Jaijem Hindleyjem, Thymenom Arensmanom, Eganom Bernalom in Davidejem Pignazolijem, nekaj za njimi se je poskušal držati še Michael Storer.

Dančevim zasledovalcem je ostal le boj za mesta na stopničkah, Vingegaard pa je danes s svojo četrto etapno zmago na Giru le še povečal vodstvo v skupnem seštevku.

Gall je na koncu dobil sprint za drugo mesto proti Avstralcu Jaiju Hindleyju (Red Bull - BORA - hansgrohe), kolesarja pa sta v cilj prišla dobro minuto za zmagovalcem.

"Želel sem si zmagati in dobiti etapo v rožnati majici, v ekipi smo načrtovali, da bi to lahko naredili danes," je po zmagi za prireditelje dejal Vinegaard. "Zadnji klanec je bil res lep, dolg, mislim, da smo potrebovali pol ure, da smo ga prevozili. Moji kolegi v ekipi so opravili odlično delo, pokrili so vse pobege in na zadnjem vzponu sem nato samo dokončal delo," je še dodal prvi favorit za letošnjo zmago na Giru.

Dotaknil se je tudi morebitnih novih etapnih zmag, če bi dosegel še dve, bi izenačil dosežek Tadeja Pogačarja iz leta 2024: "Ne načrtujem jih, grem v vsak dan posebej. Zdaj imam štiri, bomo videli, kaj se bo še zgodilo."

Vingegaard ima zdaj v skupnem seštevku pred Gallom več kot štiri minute prednosti, na tretje mesto je skočil Nizozemec Thymen Arensman (Ineos), četrti pa je Hindley, njegov zaostanek pa znaša že pet minut.

Jutri kolesarje čaka še zahtevnejša 17. etapa. Dolga bo kar 202 kilometra od Cassana d'Adde do Andala, tekmovalci pa bodo morali premagati dobrih 3.200 višincev na treh klancih tretje kategorije.  

Results powered by FirstCycling.com

Preberite še:

Jonas Vingegaard
Sportal Vingegaard iskreno o prihodnosti: Ne predstavljam si, da bi dirkal do 35. leta
Jonas Vingegaard Giro 2026
Sportal Običajno je kritičen, tokrat pa je stopil Jonasu Vingegaardu v bran
Giro d'Italija, splošna
Sportal Prireditelji Toura razjezili Italijane: To se zdi neprimerno
Jonas Vingegaard
Sportal Jonas Vingegaard v šampionskem slogu do rožnate majice
Dirka po Italiji Giro d'Italia Giro d'Italia Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Visma | Lease a Bike
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.