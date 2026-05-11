Ponedeljek, 11. 5. 2026, 21.15

Odziv navijaške skupine po prekinjenem derbiju Maribor - Olimpija

Viole nedopustno dejanje, s katerim so ogrožale igralce, zagovarjajo

Viole Maribor | Viole niso prvič metale bakel na igrišče, s tem ogrožale nogometaše in in zadimile stadion. | Foto Jure Banfi

Foto: Jure Banfi

Sobotni večni derbi med Mariborom in Olimpijo bi moral biti športni praznik, a ga je navijaška skupina Viole z nedopustnim obnašanjem prekinila in tako uničila, saj tekma ni bila odigrana do konca. Z metanjem pirotehnike na zelenico so ogrožali nogometaše obeh ekip, sodnike, nenazadnje tudi ostale navijače v Ljudskem vrtu. Dva dni pozneje se niso opravičili, temveč v zapisu na svojem profilu na Facebooku dejanje opravičujejo z besedami, da je bila to reakcija na osem let napačnih odločitev v NK Maribor.

Matevž Vidovšek je obležal na zelenici, potem ko mu je ob glavi počila tako imenovana rimska sveča. | Foto: Aleš Fevžer Matevž Vidovšek je obležal na zelenici, potem ko mu je ob glavi počila tako imenovana rimska sveča. Foto: Aleš Fevžer NK Maribor je največji slovenski klub. Ne le zaradi uspehov, tudi zaradi strasti njegovih navijačev. A kot so dali v odzivu na sobotni incident navijaške skupine Viole jasno vedeti v obeh klubih in tudi na NZS takšne dejanja niso dopustna. Navijaška skupina dva dni pozneje ta način protesta zagovarja. Njihovo sporočilo za javnost objavljamo v celoti.

"Uspehi NK Maribora niso nastali iz udobja, pokornosti in aplavzih ob povprečnosti. Ta klub je zrasel iz ponosa, garanja in jasnega zavedanja, kaj pomeni ta grb. Kdor tega ne razume, ne sodi sem. Ne polagamo računov, zakaj je v soboto prišlo do teh dogodkov, sporočilo je jasno.

To ni bila reakcija zaradi ene slabe tekme ali sezone. Slabi rezultati in stanje kluba, v katerem se danes nahaja, niso posledica le zadnjih dveh ali treh let. To je rezultat napačnih odločitev, zniževanja kriterijev in popuščanja skozi zadnjih osem let. Ne iščemo enega krivca in ne bomo na nobenega kazali s prstom. NK Maribor je prevelik klub za poceni populizem in lov na posameznike. Kar pa ne pomeni, da ne zahtevamo sprejetja odgovornosti za nastalo situacijo, v kateri se klub nahaja. Klub smo podpirali v veliko težjih časih, kot so sedaj in podpirali ga bomo tudi naprej. A ko se pojavijo opozorilni znaki, jih bomo izpostavili jasno.

Ob vsem tem pa apeliramo tudi na vse navijače svetega kluba, da začnejo tekme obiskovati v še večjem številu. Veličino kluba kažejo predvsem navijači. Istočasno pa vam svetujemo manj histerije po družbenih omrežjih, manj zahtev po menjavanju igralcev, trenerjev in lastnikov po vsaki tekmi ter več potrpežljivosti in podpore. Stvari se nikoli ne gradijo čez noč in Maribor je bil vedno največji takrat, ko je držal skupaj — na tribunah in na igrišču.

KER TO JE DUH MESTA OB DRAVI."

