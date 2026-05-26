M. L., STA

Torek,
26. 5. 2026,
16.34

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

konoplja predlog zakona Državni zbor testiranje droge

Odzivi na predlog zakona

Koalicija za obvezno testiranje funkcionarjev na droge, razprava tudi o konoplji

Državni zbor, tajno glasovanje o novem mandatarju | Foto STA

Foto: STA

Koalicijski SDS, Demokrati ter NSi, SLS in Fokus podpirajo predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je vložila Resni.ca. Z obveznim testiranjem nimajo težav niti v opozicijski SD. Bolj zadržani do predloga so v Levici in Vesni, poslanci Svobode pa se do njega še niso opredelili.

Predlog predvideva naključno testiranje poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev na prepovedane droge. V SDS so poudarili, da ima javnost pravico vedeti, v kakšnem stanju funkcionarji opravljajo svojo funkcijo, "testiranje pa je tudi del koalicijske zaveze," je v izjavi za medije dejal poslanec Andrej Poglajen.

V SDS podpirajo, da bi poslance testirali tudi na konopljo, ki po zdajšnjem predlogu ne šteje za prepovedane droge. Ali bodo to predlagali, Poglajen še ne ve, bodo pa o tem sprejeli odločitev, ko bodo predlog prejeli na mizo. 

Ostrc: Alkohol je del družbene kulture

Bolj zadržan do tega, da bi v predlog vključili konopljo, je vodja poslanske skupine Demokrati Tadej Ostrc. Kot je dejal, so uporabo konoplje v medicinske namene uzakonili v prejšnjem sklicu DZ. Predlog po njegovih besedah sicer Demokrati podpirajo, saj ljudje od politike pričakujejo odgovornost, integriteto in zaupanje.  Tadej Ostrc: "Če imamo za druge odgovorne poklice testiranje, zakaj tega ne bi imeli tudi pri najvišjih državnih funkcionarjih." | Foto: STA Tadej Ostrc: "Če imamo za druge odgovorne poklice testiranje, zakaj tega ne bi imeli tudi pri najvišjih državnih funkcionarjih." Foto: STA

Dodal je, da predlog sicer ne sme posegati v osebno svobodo posameznika. Na vprašanje, ali bi morali za poslance uvesti tudi alkotest, pa je Ostrc, ki velja za najbolj verjetnega prihodnjega ministra za zdravje, dejal, da je "alkohol del družbene kulture in da je to za Slovence neke vrste hrana". Verjame, da zna vsak poslanec pri alkoholu najti mejo. 

V NSi, SLS in Fokusu predlog podpirajo, niso se pa o njem podrobno opredelili.

Tudi opozicijska SD s predlogom po besedah poslanca Darka Ratajca nima težav, če je ta zakonit. Ocenil je, da sicer ni tako, denimo pri sankcijah v primeru pozitivnega testa. "Predsednik vlade bi moral odstopiti, poslanci ne. Vprašanje, ali je to v skladu z veljavno ureditvijo," je dejal Ratajc, ki je dodal, da bi dopolnilo, s katerim bi vključili konopljo, morda podprli.

Sajovic: Nekateri bi konopljo izključili, vključili pa bi fugo ali obratno

Vodja poslanske skupine Svoboda pa je dejal, da se bodo poslanci o predlogu pogovarjali v kratkem, je pa "zagotovo vprašanje, kje postaviti meje". Sajovic sicer zaupa, da poslanci nimajo težav s takšnimi ali drugačnimi odvisnostmi.  ​​​​​​​Vključitev konoplje je po njegovih besedah "stvar osebne percepcije". Kot je navrgel, bi morda nekateri konopljo izključili, vključili pa bi fugo ali obratno. | Foto: STA ​​​​​​​Vključitev konoplje je po njegovih besedah "stvar osebne percepcije". Kot je navrgel, bi morda nekateri konopljo izključili, vključili pa bi fugo ali obratno. Foto: STA

Levica: Bolj kot testiranje na droge bi potrebovali poligraf

Do predloga so najbolj zadržani v Levici in Vesni. Kot je dejala poslanka Tina Brecelj, bi "bolj kot testiranje na droge v tem državnem zboru potrebovali poligraf glede na vse laži, ki jih je nastajajoča koalicija že izrekla". Povedala je, da v poslanski skupini nimajo težav s testiranjem in ga niti ne potrebujejo. Ne vidijo potrebe, da bi v predlog vključili testiranje na konopljo, saj je glede tega že bil referendum, v medicinske namene pa je že dopustna.

Dodala je, da bi bolj kot zakon o testiranju na droge potrebovali zakon, ki bi pravnomočno obsojenim osebam preprečeval kandidiranje na volitvah. "Prepričana sem, da bi takšna ureditev odpravila marsikatero težavo, s katero se danes sooča državni zbor," je navrgla Brecelj.

Poslanska skupina Resnica je v DZ vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog uvaja sistem naključnega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev na prepovedane droge. Po predlogu se za prepovedane droge ne štejejo substance, ki se uporabljajo kot zdravila, in konoplja.

Zoran Stevanović
