V moškem delu teniškega OP Francije bo najbolj zanimivo zvečer, ko bo na osrednje igrišče stopil trenutno najbolj vroči igralec na turneji, Jannik Sinner. Na drugi strani mreže ga bo pričakal domačin, zato pričakujemo peklensko vzdušje. Letošnji Roland Garros je že postregel s prvim večjim presenečenjem. V uvodnem krogu je izpadel nekdanji prvi teniški igralec sveta Danil Medvedjev.

Francoz Clement Tabur in Jannik Sinner bosta odigrala prvi medsebojni obračun, dvoma o favoritu pa ni. Francoz bo pred domačim občinstvom lovil najpomembnejšo zmago v karieri, medtem ko Italijan v Pariz prihaja kot eden glavnih favoritov za končno zmago.

Sinner je dobil zadnjih 29 tekem zapored in letos izgubil le sedem dvobojev. Zelo dobro statistiko pa ima tudi Tabur, ki na ravni turnirjev hhallenger velja za zelo neugodnega igralca. Trenutno 171. igralec sveta se najbolje znajde na pesku, kjer je osvojil že devet lovorik na turnirjih nižje ravni, proti Sinnerju pa bo moral pokazati tenis svojega življenja.

Adam Walton Foto: Reuters Danila Medvedjeva, osmega nosilca, je izločil Avstralec Adam Walton, 97. igralec sveta, ki je prejel posebno povabilo za nastop na turnirju. V razburljivem dvoboju na igrišču Suzanne Lenglen je favorizirani Rus izgubil po treh urah in 23 minutah igre, z 2:3 v nizih.

30-etni Medvedjev je znova dokazal, da je peščena podlaga njegova najmanj priljubljena. V svojem desetem nastopu na Roland Garrosu je sedmič izgubil v prvem krogu. 27-letni Avstralec je napredoval v drugi krog turnirja za veliki slam z izidom 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4. Aprila je Medvedjev na mastersu 1000 na pesku v domačem Monte Carlu doživel tudi ponižujoč poraz proti Italijanu Matteu Berrettiniju, ki mu je zavezal dve kravati (6:0, 6:0).

Walton je prvič v karieri premagal igralca iz prve deseterice, v drugem krogu pa se bo pomeril z Američanom Zacharyjem Svajdo (85. na lestvici).

OP Francije, ATP, 3. dan, 1. krog:



Adam Walton (Avs) - Danil Medvedjev (Rus/6) 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4;

Alejandro Tabilo (Čil) - Kamil Majchrzak (Pol) 6:1, 6:3, 6:4;

Zachary Svajda (ZDA) - Alexei Popyrin (Avs) 3:6, 6:3, 7:6 (3), 7:5;

Moise Kouame (Fra) - Marin Ćilić (Hrv) 7:6 (4), 6:2, 6:1;

Matteo Arnaldi (Ita) - Tallon Griekspoor (Niz/29) 6:7 (9), 6:3, 7:6 (6), 6:3;

Valentin Vacherot (Mon/16) - Thomas Faurel (Fra) 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (6);

Facundo Diaz Acosta (Arg) - Zhizhen Zhang (Kit) 6:1, 6:4, 6:3;

Stefanos Cicipas (Grč) - Alexandre Muller (Fra) 6:2, 3:0 predaja;

Daniel Vallejo (Par) - Cameron Norrie (VBr/20) 7:6 (7), 2:0 predaja;