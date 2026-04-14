V streljanju na šoli najmanj 16 ranjenih, napadalec nekdanji dijak šole

V streljanju na srednji šoli na jugovzhodu Turčije je bilo danes ranjenih najmanj 16 ljudi, večinoma dijaki. 19-letni napadalec, sicer nekdanji dijak šole, si je po dejanju sodil sam, je po poročanju turških medijev povedal guverner province Sanliurfa, Hasan Sildak.

V šolo v okrožju Siverek, iz katere so evakuirali dijake, so bile napotene posebne enote, je novinarjem povedal Sildak. Pojasnil je, da je bil napadalec nekdanji dijak šole. "Vzel si je življenje, ko ga je policija obkolila," je še dejal guverner in obljubil temeljito preiskavo dogodka.

A gunman opened fire with a shotgun at Ahmet Koyuncu High School in Siverek, Turkey, wounding seven people.

Na televizijskih posnetkih je bilo videti reševalna vozila, ki stojijo pred šolo, medtem ko dijaki v paniki bežijo iz stavbe.

V streljanju je bilo po poročanju turške mreže CNN ranjenih deset učencev, štirje učitelji, policist in zaposleni v menzi.

Streljal je naključno, nato storil samomor

Tiskovna agencija Demirören je poročala, da je napadalec s puško danes zjutraj vstopil v šolo in tam naključno streljal. Preden je storil samomor, naj bi se zabarikadiral v šolski stavbi in vzel več učencev za talce.

Motiv za streljanje za zdaj po poročanju nemške tiskovne agencije DPA ni znan.