Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
D.K., STA

Ponedeljek,
13. 4. 2026,
10.20

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Nemčija v začasno znižanje davka na gorivo

Cene naftnih derivatov v Nemčiji | Foto Reuters

Nemčija bo za dva meseca znižala davek na gorivo. S tem želi ob rasti cen energentov zaradi vojne na Bližnjem vzhodu nekoliko olajšati cenovni šok za potrošnike in podjetja.

Nemški kancler Friedrich Merz je napovedal, da bodo za dva meseca znižali davek na dizelsko gorivo in bencin. Znižanje bo znašalo približno 17 centov bruto na liter. Vlada pričakuje, da bo naftna industrija to olajšavo upoštevala pri oblikovanju cen.

S tem naj bi potrošnikom in podjetjem ustvarili za 1,6 milijarde evrov prihrankov, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Za kritje izpada davčnih prihodkov naj bi se letos zvišal davek na tobačne izdelke.

Irska stavka nafta gorivo
Cene goriva v Nemčiji so se precej zvišale. Po veliki noči je bil liter dizelskega goriva v povprečju za dobrih 70 centov dražji kot pred začetkom vojne. Vladni ukrep, po katerem lahko trgovci cene zvišajo le enkrat na dan, ni imel želenega učinka.

Po podatkih AMZS je v petek cena litra 95-oktanskega bencina oz. dizla v Nemčiji v povprečju znašala 2,165 evra oz. 2,310 evra. V Avstriji je v povprečju znašala 1,769 evra oz. 2,129 evra, v Italiji 1,873 evra oz. 2,255 evra, na Madžarskem okoli 1,800 evra oz. 2,030 evra in na Hrvaškem 1,660 evra oz. 1,850 evra.

V Sloveniji regulirana cena za liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest danes še znaša 1,653 evra, za liter dizla pa 1,894 evra. Cene na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci oblikujejo prosto.

Bencinska
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
