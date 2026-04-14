Znano bo, kaj se bo dogajalo junija na slovenskih cestah

Največja slovenska kolesarska dirka - dirka Po Sloveniji - bo letos med 17. in 21. junijem dočakala 32. izvedbo. Danes bo organizacijski odbor na čelu z Bogdanom Finkom na novinarski konferenci ob 11. uri razkril trase petih etap, ki bodo določile zmagovalca, kakor tudi imena ekip, ki bodo kolesarila na slovenskih tleh.

"Veseli smo, da so na Mednarodni kolesarski zvezi prisluhnili našim argumentom in nas vrnili v termin, ki ga imamo že od leta 2006. Najbolj pomembno je seveda, da je dirka v mesecu juniju, saj je Slovenija takrat najbolj zelena, boljši termin med Dirko po Italiji in Dirko po Franciji pa ima seveda tudi druge prednosti. Kot vsako leto tudi v sezoni 2026 na štartu pričakujemo odlične kolesarje, prav tako pa pestro kombinacijo ekip vseh treh kakovostnih razredov," je ob razgrnitvi koledarja za 2026 dejal organizacijski direktor dirke Po Sloveniji Bogdan Fink.

Največja slovenska kolesarka pentlja se torej vrača v svoj termin in se bo letos začela 17. junija. ter končala pet dni pozneje v 21. junija.

Na današnji novinarski konferenci, ki se bo začela ob 11. uri, bo organizator predstavil trase petih etap, kakor tudi imena ekip, ki bodo nastopila na slovenskih tleh.

Že zdaj pa je znano, da je razmerje zmag med Slovenci in tujci v korist zadnjih. Slovenija ima skupno 14, tujci pa 16 zmag.

