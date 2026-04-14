Torek, 14. 4. 2026, 8.20

19 minut

Predstavitv tras in ekip dirke Po Sloveniji

Znano bo, kaj se bo dogajalo junija na slovenskih cestah

Avtor:
J. L.

Navijači Golte, Dirka po Sloveniji | Dirka Po Sloveniji bo letos doživela 32. izvedbo. | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Največja slovenska kolesarska dirka - dirka Po Sloveniji - bo letos med 17. in 21. junijem dočakala 32. izvedbo. Danes bo organizacijski odbor na čelu z Bogdanom Finkom na novinarski konferenci ob 11. uri razkril trase petih etap, ki bodo določile zmagovalca, kakor tudi imena ekip, ki bodo kolesarila na slovenskih tleh.

"Veseli smo, da so na Mednarodni kolesarski zvezi prisluhnili našim argumentom in nas vrnili v termin, ki ga imamo že od leta 2006. Najbolj pomembno je seveda, da je dirka v mesecu juniju, saj je Slovenija takrat najbolj zelena, boljši termin med Dirko po Italiji in Dirko po Franciji pa ima seveda tudi druge prednosti. Kot vsako leto tudi v sezoni 2026 na štartu pričakujemo odlične kolesarje, prav tako pa pestro kombinacijo ekip vseh treh kakovostnih razredov," je ob razgrnitvi koledarja za 2026 dejal organizacijski direktor dirke Po Sloveniji Bogdan Fink.

Največja slovenska kolesarka pentlja se torej vrača v svoj termin in se bo letos začela 17. junija. ter končala pet dni pozneje v 21. junija.

Na današnji novinarski konferenci, ki se bo začela ob 11. uri, bo organizator predstavil trase petih etap, kakor tudi imena ekip, ki bodo nastopila na slovenskih tleh.

Že zdaj pa je znano, da je razmerje zmag med Slovenci in tujci v korist zadnjih. Slovenija ima skupno 14, tujci pa 16 zmag.

Zadnjih deset zmagovalcev

2025 Anders Johannessen    Uno-X Mobility

2024

Giovanni Aleotti

 BORA - hansgrohe

2023

Filippo Zana

 Team Jayco Alula

2022

Tadej Pogačar

 UAE-Team Emirates

2021

Tadej Pogačar

 UAE-Team Emirates

2019

Diego Ulissi

 UAE-Team Emirates

2018

Primož Roglič

 LOTTO NL JUMBO

2017

Rafal Majka

 BORA HANSGROHE

2016

Rein Taaramae

 KATUSHA

2015

Primož Roglič

 ADRIA MOBIL
