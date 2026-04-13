Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
13. 4. 2026,
9.01

Osveženo pred

20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
incident pretep ulica Novo mesto šola

Ponedeljek, 13. 4. 2026, 9.01

20 minut

Skupina mladoletnikov napadla hišnika: podrli so ga na tla, brcali, udarjali s pestmi

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
šola razred | Incident se je zgodil pred šolo v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu. | Foto Shutterstock

Incident se je zgodil pred šolo v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu.

Foto: Shutterstock

Pred šolo v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je v soboto okoli 19.30 skupina mlajših moških napadla in poškodovala moškega. V zvezi z napadom je policija prijela štiri mladoletnike, so sporočili s PU Novo mesto. Po pisanju Dolenjskega lista se je incident zgodil pred OŠ Drska, ko je skupina napadla hišnika. Napad je za STA potrdil tudi ravnatelj.

Po poročanju portala je šola v soboto gostila državno tekmovanje v hitrostnem sestavljanju sestavljank. Po koncu tekmovanja je hišnik nameraval stavbo zakleniti, ko je na hodniku na električnem skiroju opazil mladoletnika, pred šolo pa je bila skupina še približno dvajsetih mladeničev. Po opozorilu, naj se odstranijo, se je več mladoletnikov spravilo nanj. Podrli so ga na tla, ga brcali in udarjali s pestmi, zato je moral poiskati zdravniško pomoč.

Policija mladoletnike izsledila 

Po napadu so se napadalci razbežali, a je policiji uspelo kmalu v širši okolici izslediti štiri mladoletnike. Pri enemu izmed njih so našli tudi prepovedano drogo. Vsem so odvzeli prostost in jih privedli na policijsko postajo. O njihovem ravnanju so obvestili starše, ki so jih po končanem postopku prevzeli na policijski postaji. Preiskava sicer še traja, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Ravnatelj Osnovne šole Drska David Imperl opozarja, da tovrstne težave, ko osebe popoldne ali zvečer prihajajo pred šole in povzročajo težave, v Novem mestu niso nekaj novega. Pred časom je imela podobne težave OŠ Grm, pred njo tudi nekatere druge šole, medtem ko se je pred OŠ Drska to začelo pojavljati predvsem v zadnjem času.

Hišnik je poškodovan

Hišnik je po besedah ravnatelja poškodovan, njegovo življenje ni ogroženo in je na bolniškem dopustu. Razmere na šoli so po njegovih besedah danes običajne, namerava pa stopiti v stik s predstavniki občine, da skupaj najdejo neko rešitev za zagotavljanje varnosti in nadzora pred šolo, predvsem v popoldanskem in večernem času. Takšen ukrep bi bil po njegovem mnenju smiseln, še posebej ker se že nekaj časa v določenih delih mesta zbirajo skupine mladih, ki delajo težave. Dodal je, da po njegovih informacijah pri sobotnem napadu ni šlo za pripadnike romske skupnosti.

incident pretep ulica Novo mesto šola
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

