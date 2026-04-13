Skupina mladoletnikov napadla hišnika: podrli so ga na tla, brcali, udarjali s pestmi

Pred šolo v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu je v soboto okoli 19.30 skupina mlajših moških napadla in poškodovala moškega. V zvezi z napadom je policija prijela štiri mladoletnike, so sporočili s PU Novo mesto. Po pisanju Dolenjskega lista se je incident zgodil pred OŠ Drska, ko je skupina napadla hišnika. Napad je za STA potrdil tudi ravnatelj.

Po poročanju portala je šola v soboto gostila državno tekmovanje v hitrostnem sestavljanju sestavljank. Po koncu tekmovanja je hišnik nameraval stavbo zakleniti, ko je na hodniku na električnem skiroju opazil mladoletnika, pred šolo pa je bila skupina še približno dvajsetih mladeničev. Po opozorilu, naj se odstranijo, se je več mladoletnikov spravilo nanj. Podrli so ga na tla, ga brcali in udarjali s pestmi, zato je moral poiskati zdravniško pomoč.

Policija mladoletnike izsledila

Po napadu so se napadalci razbežali, a je policiji uspelo kmalu v širši okolici izslediti štiri mladoletnike. Pri enemu izmed njih so našli tudi prepovedano drogo. Vsem so odvzeli prostost in jih privedli na policijsko postajo. O njihovem ravnanju so obvestili starše, ki so jih po končanem postopku prevzeli na policijski postaji. Preiskava sicer še traja, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

Ravnatelj Osnovne šole Drska David Imperl opozarja, da tovrstne težave, ko osebe popoldne ali zvečer prihajajo pred šole in povzročajo težave, v Novem mestu niso nekaj novega. Pred časom je imela podobne težave OŠ Grm, pred njo tudi nekatere druge šole, medtem ko se je pred OŠ Drska to začelo pojavljati predvsem v zadnjem času.

Hišnik je poškodovan

Hišnik je po besedah ravnatelja poškodovan, njegovo življenje ni ogroženo in je na bolniškem dopustu. Razmere na šoli so po njegovih besedah danes običajne, namerava pa stopiti v stik s predstavniki občine, da skupaj najdejo neko rešitev za zagotavljanje varnosti in nadzora pred šolo, predvsem v popoldanskem in večernem času. Takšen ukrep bi bil po njegovem mnenju smiseln, še posebej ker se že nekaj časa v določenih delih mesta zbirajo skupine mladih, ki delajo težave. Dodal je, da po njegovih informacijah pri sobotnem napadu ni šlo za pripadnike romske skupnosti.