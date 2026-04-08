Đani Stojanović, Nejc Kovačič in Samo Brajdič so trojica pripadnikov romske skupnosti, ki pravijo: "Dobili smo priložnost, da delamo." V novomeškem komunalnem podjetju zaposlujejo še več Romov, vsi pa lahko po preizkusnem obdobju dobijo zaposlitev za nedoločen čas. Direktor podjetja jih pohvali, hkrati pa opozarja na ovire, ki Romom preprečujejo polno vključevanje v družbo.

Danes obeležujemo svetovni dan Romov, ki je bil izbran na njihovem prvem svetovnem kongresu leta 1971 v Londonu. V Sloveniji jih po ocenah živi okoli deset tisoč. V Komunali Novo mesto zaposlujejo več Romov, med njimi tudi Đanija, Nejca in Sama, ki jih direktor Bojan Kekec pohvali: "So pridni delavci."

Đani Stojanović je redno zaposlen za nedoločen čas, Samo Brajdič je zaposlen za določen čas, Nejc Kovačič pa je zaposlen prek javnih del. "Oba imata možnost pridobiti zaposlitev tudi za nedoločen čas, če se v preizkusnem obdobju dokažeta kot dobra delavca," so za Siol.net povedali v podjetju. Urejanje površine pred Mestno hišo Novo mesto Foto: Anita Petrič, Komunala Novo mesto

Urejajo in vzdržujejo javne površine

V novomeškem podjetju imajo poleg omenjene trojice zaposlene še tri Rome prek javnih del – ta način zaposlitve je prvi preizkus delavcev. V tem obdobju se naučijo opravljati svoje delo, spoznavajo delovne procese, se soočijo z odgovornostjo in disciplino na delovnem mestu.



Tisti, ki svoje delo opravijo korektno, imajo možnost zaposlitve za določen čas in kasneje tudi za nedoločen čas. Marsikdo pa tega preizkusa tudi ne opravi. V komunalnem podjetju zaposlene Rome ocenjujejo kot "pridne in zanesljive".

Opravljajo predvsem različna dela pri urejanju javnih in zelenih površin, kot so košnja, pometanje, obrezovanje, v zadnjem času pa jih vključujejo tudi v delovne skupine, ki na smetarskih vozilih praznijo zabojnike.

"Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo predlagali, da bi jih v okviru komunalnih podjetij lahko tudi dodatno izobrazili in jih naučili veščin za zahtevnejša dela, vendar za to ni bilo posluha," pove direktor podjetja Komunala Novo mesto Bojan Kekec. Pri koordinaciji pomaga sodelavka Marjetka Kastelec, ki jim vsak dan odredi delo, razdeli vrečke in delovno opremo. Foto: Anita Petrič, Komunala Novo mesto

Veliko jim pomenijo pohvale

Pravijo, da jim veliko pomenijo pohvale za dobro opravljeno delo, ne le vodstva in sodelavcev, ampak tudi občanov.

Direktor opozarja na ovire pri vključevanju v družbo

Direktor Kekec meni, da je delo, poleg vzgoje in izobraževanja, najpomembnejša stvar, ki lahko Rome pripelje do boljšega vključevanja v družbo. Kot največjo stvar, ki ovira prehod, vidi zgrešeno socialno politiko:

"Dokler bodo socialni transferji v skupnem seštevku višji od zasluženih plač, se ta problematika ne bo reševala. Pomembno je tudi, da se iz teh naselij izkorenini organiziran kriminal, ki v svoje omrežje zvabi predvsem mlade Rome in jim uničuje življenja. Reševanje romske problematike je zelo kompleksno in zahtevno. V Komunali Novo mesto smo v okviru obsežne akcije dvakrat zapirali vodo v romskih naseljih, ker je niso plačevali, in bili tudi kritizirani. Danes vodo v veliki meri plačujejo, ker smo vzpostavili red. Obenem pa smo jim ponudili tudi roko in jih začeli zaposlovati v našem podjetju." Foto: Anita Petrič, Komunala Novo mesto