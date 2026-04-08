Avtor:
Mihaela Leskovec

Sreda,
8. 4. 2026,
15.20

stavka Novo mesto Renault Revoz

V Revozu stavke ne bo

Renault twingo | Foto Gregor Pavšič

Sindikati in vodstvo novomeškega Revoza so danes sklenili plačni dogovor, "zato stavke ne bo", pravi glavni sindikalist SKEI Dušan Kaplan. Vsebine pogovorov niso razkrili, v sindikatu pa so zadovoljni z doseženim dogovorom, čeprav bi bil lahko po njihovem mnenju boljši.

V medijih so pred nekaj dnevi zaokrožile informacije o morebitni stavki v Revozu, saj sindikati in vodstvo niso našli skupnega jezika pri dogovoru o dvigu plač, regresu in nadomestilu za delovno uspešnost. Dušan Kaplan, predsednik Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije v Revozu (SKEI), je za Siol.net pojasnil, da je bil rok za plačni dogovor danes, ko so se navsezgodaj zjutraj z vodstvom usedli za pogajalsko mizo.

Pogovori potekali od novembra

Pogovori z vodstvom so potekali že od novembra, vsako leto so jih sicer zaključili že decembra. Tokrat pa se je po besedah Kaplana zapletlo zaradi dodatnih stroškov dela: božičnice in dviga minimalne plače, saj na to v podjetju niso bili pripravljeni.

Revoz | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Na eni točki je tako prišlo do enostranskega umika vodstva od pogajanj, kar se je zgodilo prvič v nekaj desetletjih. Na potezo vodstva sta skupaj odreagirala sindikat SKEI in Sindikat delavcev Revoz (SDR), ki sta začela z zbiranjem podpore za morebitno stavko. Pridobila sta podporo več kot polovice zaposlenih. 

V tovarni Revoz | Foto: Gregor Pavšič V tovarni Revoz Foto: Gregor Pavšič Kaplan je že pred pogajanji dejal, da želijo, "da je podjetje uspešno, hkrati pa zaposlenim zagotoviti dobre pogoje za delo." Za Siol.net je povedal, da je zadovoljen, da so dogovor sklenili, niso pa najbolj zadovoljni z izplenom: "Lahko bi bilo boljše."

Za pojasnila in odgovore smo se že včeraj obrnili tudi na Revoz, na naše klice in sporočila se še niso odzvali. Ko bomo odgovore prejeli, jih bomo dodali v članek.

Novi up

Velik up za Revoz je novi renault twingo, osnovna cena bo okrog 20 tisočakov. Skupaj s tehničnimi partnerji iz kitajskega ACDC in Revozom so novega Twinga razvili rekordno hitro – v dveh letih.   

Avtomoto Velik up Renaulta in Revoza: koliko bo stal in kaj zares zmore? To je prvi resen test.

