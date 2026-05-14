Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. G., STA

Četrtek,
14. 5. 2026,
14.53

Osveženo pred

47 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31

Natisni članek

Natisni članek
mestno redarstvo napad Novo mesto

Četrtek, 14. 5. 2026, 14.53

47 minut

V Novem mestu napad na mestnega redarja

Avtorji:
B. G., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,31
mestno redarstvo, redarji, redar | Fotografija je simbolična. | Foto STA

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

V Novem mestu je dopoldne ob obravnavi prometnega prekrška prišlo do grobega napada na mestnega redarja pri opravljanju nalog, so sporočili z Mestne občine Novo mesto. Redarja, ki ga je napadalec poškropil tudi s solzivcem, trenutno še vedno obravnavajo v urgentnem centru novomeške bolnišnice.

Na mestni občini so navedli, da sta pri postopku, ki je potekal v skladu z veljavnimi pravili in predpisi, sodelovala redarja Skupne občinske uprave Dolenjske in Bele krajine. Med izvajanjem nalog je prišlo do nasilnega odziva prebivalca romskega naselja, ki je enega od njiju poškodoval v fizičnem napadu in z uporabo solzivca.

Novomeški župan Gregor Macedoni je po dogodku nemudoma stopil v stik s predstavniki policije in okrožnega državnega tožilstva. Ob tem je jasno poudaril pričakovanje, da bodo glede na težo napada na uradno osebo pri opravljanju dolžnosti primer obravnavali z vso resnostjo. Takšna dejanja so po njegovem mnenju namreč nedopustna in zahtevajo odločen, hiter in učinkovit odziv pristojnih organov pregona.

"Napad na uradno osebo, ki opravlja svoje delo v javnem interesu, ni le napad na posameznika, temveč na pravni red in varnost vseh občanov. Pričakujem, da bosta policija in tožilstvo ukrepala odločno ter jasno pokazala, da za tovrstno nasilje v naši družbi ni prostora," je ob ponovnem nasilnem dogodku v njihovi občini poudaril župan.

mestno redarstvo, redarji, redar | Foto: Nebojša Tejić/STA Foto: Nebojša Tejić/STA

Integracija romske skupnosti je mogoča le ob spoštovanju pravil

Na mestni občini so ob tem izpostavili, da je dolgoročna in uspešna integracija romske skupnosti mogoča le ob doslednem spoštovanju pravil, zakonov in družbenih norm, ki veljajo za vse. Enaka pravila za vse so temelj pravične in varne družbe ter pogoj za sobivanje, ki temelji na spoštovanju, odgovornosti in medsebojnem zaupanju, so zapisali. 

Poudarili so, da obsojajo vsakršno nasilje ter izražajo podporo poškodovanemu redarju in vsem zaposlenim, ki vsakodnevno skrbijo za red in varnost v skupnosti.

Na pojasnila Policijske uprave Novo mesto STA še čaka. 

mestno redarstvo napad Novo mesto
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.