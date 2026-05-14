V Novem mestu je dopoldne ob obravnavi prometnega prekrška prišlo do grobega napada na mestnega redarja pri opravljanju nalog, so sporočili z Mestne občine Novo mesto. Redarja, ki ga je napadalec poškropil tudi s solzivcem, trenutno še vedno obravnavajo v urgentnem centru novomeške bolnišnice.

Na mestni občini so navedli, da sta pri postopku, ki je potekal v skladu z veljavnimi pravili in predpisi, sodelovala redarja Skupne občinske uprave Dolenjske in Bele krajine. Med izvajanjem nalog je prišlo do nasilnega odziva prebivalca romskega naselja, ki je enega od njiju poškodoval v fizičnem napadu in z uporabo solzivca.

Novomeški župan Gregor Macedoni je po dogodku nemudoma stopil v stik s predstavniki policije in okrožnega državnega tožilstva. Ob tem je jasno poudaril pričakovanje, da bodo glede na težo napada na uradno osebo pri opravljanju dolžnosti primer obravnavali z vso resnostjo. Takšna dejanja so po njegovem mnenju namreč nedopustna in zahtevajo odločen, hiter in učinkovit odziv pristojnih organov pregona.

"Napad na uradno osebo, ki opravlja svoje delo v javnem interesu, ni le napad na posameznika, temveč na pravni red in varnost vseh občanov. Pričakujem, da bosta policija in tožilstvo ukrepala odločno ter jasno pokazala, da za tovrstno nasilje v naši družbi ni prostora," je ob ponovnem nasilnem dogodku v njihovi občini poudaril župan.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Integracija romske skupnosti je mogoča le ob spoštovanju pravil

Na mestni občini so ob tem izpostavili, da je dolgoročna in uspešna integracija romske skupnosti mogoča le ob doslednem spoštovanju pravil, zakonov in družbenih norm, ki veljajo za vse. Enaka pravila za vse so temelj pravične in varne družbe ter pogoj za sobivanje, ki temelji na spoštovanju, odgovornosti in medsebojnem zaupanju, so zapisali.

Poudarili so, da obsojajo vsakršno nasilje ter izražajo podporo poškodovanemu redarju in vsem zaposlenim, ki vsakodnevno skrbijo za red in varnost v skupnosti.

Na pojasnila Policijske uprave Novo mesto STA še čaka.