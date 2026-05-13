Svet zadržuje sapo: kaj se bo zgodilo v Južni Koreji?

Svet umetne inteligence, predvsem vsi tisti, ki so močno odvisni od naprednih čipov, ki poganjajo podatkovne sisteme, trenutno trepeta pred razvojem dogodkov v Južni Koreji, kjer sindikat delavcev tehnološkega giganta Samsung Electronics za 21. maj napoveduje več kot dva tedna trajajočo stavko.

Kaj zahteva sindikat delavcev

Južnokorejski tehnološki velikan Samsung in sindikat zaposlenih v podjetju med zadnjimi pogajanji, ki so se končala v torek, nista našla skupnega jezika glede zahtev sindikata o izboljšanju plačilnih pogojev.

Choi Seung-ho, predstavnik sindikata zaposlenih v podjetju Samsung, je v torek dejal, da je stavka okrog 50 tisoč zaposlenih tako rekoč neizbežna, saj so v pogovorih z upravo družbe izčrpali praktično vse možnosti. Stavki se po njegovih besedah lahko izognejo le s "smiselno ponudbo", če jo bo podjetje zaposlenim seveda pripravljeno ponuditi. Foto: Reuters

Sindikat po navedbah tiskovne agencije Reuters med drugim zahteva zvišanje plač, delitev 15 odstotkov letnega dobička družbe Samsung med zaposlene in umik kapice na variabilni del plače oziroma na bonuse, ki jih lahko za dobro opravljeno oziroma dodatno delo prejmejo zaposleni.

Sindikat in uprava družbe Samsung sta med zadnjimi pogajanji sicer že zelo zbližala stališča, kar zadeva dvig plače in delitev dobička, a je podjetje še vedno ponudilo premalo, trdijo v sindikatu.

V začetku tega meseca je vrednost podjetja Samsung Electronics prečkala magično mejo enega bilijona dolarjev (854,3 milijarde evrov). Foto: Reuters

Samsungov dobiček je zaradi čipov, ki poganjajo industrijo umetne inteligence, tako rekoč zgodovinski. V prvem četrtletju leta 2026 je podjetje ob rekordnem četrtletnem dobičku namreč razkrilo, da se je dobiček njihove veje, ki proizvaja polprevodnike, povečal za skoraj 50-krat, je poročal Reuters. Samsung je na krilih ogromnega povpraševanja po polprevodnikih postal tudi enajsto najvrednejše podjetje na svetu, v začetku tega meseca pa je vrednost podjetja prečkala tudi magično mejo enega bilijona dolarjev (854,3 milijarde evrov).

Kje se lomi dogovor

Ključni vprašanji, na katerih se "lomi" dogovor in zaradi katerega grozi zelo dolga stavka, ki ima glede na opozorila nekaterih analitikov potencial tudi za destabilizacijo trenutnih razmer na trgu polprevodnikov, ostajata dolgoročna ureditev - Samsung bi dobiček z zaposlenimi delil le v obliki enkratnega izplačila, sindikat pa vsako leto - in pa kapica na bonuse, piše Reuters. Ta je trenutno postavljena pri 50 odstotkih letne osnovne plače zaposlenega.

Samsungovi zaposleni se pri tem primerjajo z zaposlenimi v južnokorejskem proizvajalcu polprevodnikov SK Hynix, ki je lani ukinil kapico na variabilni del plače, bonusi zaposlenih v SK Hynix pa so nato poskočili tudi na trikratnik izplačil, ki jih lahko dobijo zaposleni v Samsungu.

Samsung je eno od le treh podjetij na svetu, ki proizvaja visokopasovni pomnilnik (HBM), kritično pomembno komponento za umetnointeligenčno industrijo, ki je zaradi izplačil bonusov zaposlenih v osrčju spora med Samsungom in sindikatom. Druga dva proizvajalca tega pomnilnika sta SK Hynix in Micron. Foto: Shutterstock / Fotografija je bila ustvarjena z umetno inteligenco

Stavka bi lahko trajala kar 18 dni

Predstavniki sindikata zaposlenih v družbi Samsung so za južnokorejske in mednarodne medije v torek dejali, da so v pogovorih z upravo podjetja izčrpali tako rekoč vse možnosti in da je 18-dnevna stavka tako rekoč neizogibna, če jim podjetje do 21. maja ne predstavi "smiselne ponudbe".

Kakšen udarec za Samsung pa bi lahko bila stavka okrog 50 tisoč zaposlenih, predvsem tistih v proizvodnih obratih Giheung, Hwaseong in Pyeongtaek, kjer poteka proizvodnja komponent za podatkovne centre in visokozmogljivih čipov, ki jih v zadnjih letih golta umetnointeligenčna industrija?

Že aprilska enodnevna stavka zaposlenih v podjetju Samsung je po navedbah južnokorejskega poslovnega časnika Seoul Economic Daily povzročila ogromen dnevni izpad proizvodnje - več kot 58-odstotnega v proizvodnem obratu za čipe in 18-odstotnega v proizvodnji pomnilnika. Foto: Reuters

Sindikat zaposlenih v Samsungu v zadevi seveda še zdaleč ni nevtralen, a po njihovi oceni bi lahko stavka, če bi zaposleni pri njej vztrajali od začetka do konca, podjetje stala skoraj 20 milijard evrov.

Močno bi lahko vplivala tudi na širši trg umetne inteligence, saj bi povzročila izpad dobave komponent, ki bi ga bilo težko nadomestiti, morda pa bi lahko povzročil tudi dolgoročne glavobole - pri Samsungu so ob predstavitvi četrtletnih poslovnih rezultatov namreč napovedali, da za leto 2027 na trgu polprevodnikov pričakujejo resno pomanjkanje ponudbe. Daljši izpad proizvodnje pri Samsungu, ki bi ga povzročila stavka, bi takšno krizo lahko še poglobil.

Predsednik južnokorejske vlade Kim Min-seok je zaradi napovedane stavke zaposlenih v podjetju Samsung, ki predstavlja enega od temeljev južnokorejskega gospodarstva, sklical izredni sestanek ministrov, pristojnih za resorje, povezanih z delovanjem podjetja Samsung in vladi naročil, naj budno spremlja dogajanje, so sporočili iz njegovega kabineta.