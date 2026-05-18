Ponedeljek, 18. 5. 2026, 15.04
V eksploziji v Novem mestu huje poškodovan mladoletnik
V soboto nekaj po 15. uri je prišlo do eksplozije v kleti stanovanjske hiše v Novem mestu, v kateri se je huje poškodoval mladoletnik. Mladoletnika so oskrbeli in s helikopterjem odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.
Kriminalisti so opravili ogled, zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine. Po prvih ugotovitvah je šlo za eksplozijo plinov, vzrok in ostale okoliščine pa še preiskujejo. Z ugotovitvami bodo seznanili pristojne službe.